Ο Άγγελος Χαριστέας ανέλαβε άμεσα τα καθήκοντα του ως τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς, καθώς τον παρουσίασε στην ομάδα ο Χρήστος Πρίτσας.

Η εποχή του Άγγελου Χαριστέα στην Κηφισιά ξεκίνησε. Ο Χρήστος Πρίτσας κατέληξε στην επιλογή του Legend με την Εθνική του 2004 για τη διαδοχή του Στέφανου Κοτσόλη στη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Ο διοικητικός ηγέτης βρέθηκε στην Καισαριανή πριν την προπόνηση της Παρασκευής (14/11), όπου καλωσόρισε και παρουσίασε τον Άγγελο Χαριστέα στους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές και όλα τα μέλη του αγωνιστικού τμήματος.

Από την πλευρά του ο νέος τεχνικός διευθυντής του κλαμπ έκανε την πρώτη του ομιλία και πλέον έχει πιάσει κανονικά δουλειά, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας των δυο πλευρών.

«Άγγελος Χαριστέας, Ημέρα 1: Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά - το όραμα ανοίγει τον δρόμο!», αναφέρει η σχετική ανάρτηση της Κηφισιάς.