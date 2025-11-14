Νέος τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς ο Άγγελος Χαριστέας

Ο Άγγελο Χαριστέας ανακοινώθηκε κι επίσημα από την Κηφισιά πως θα πάρει την θέση του Στέφανου Κοτσόλη αναλαμβάνοντας καθήκοντα τεχνικού διευθυντή.

Η Κηφισιά ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Άγγελου Χαριστέα ως νέου τεχνικού διευθυντή της ομάδας των βορείων προαστίων. Προηγούμενη δουλειά του Χαριστέα ήταν στον Άρη, όπου διετέλεσε διευθυντής ποδοσφαίρου από τον Αύγουστο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2020.

Θυμίζουμε πως στο οργανόγραμμα του συλλόγου έχει συμπεριληφθεί από το καλοκαίρι ανάλογες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες υψηλού επιπέδου, όπως είναι ο team manager, Σωτήρης Κυργιάκος και ο αθλητικός διευθυντής, Άγγελος Μπασινάς, με τον οποίο ο Χαριστέας έγραψε ιστορία στο Euro του 2004.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Νέος Τεχνικός Διευθυντής ο Άγγελος Χαριστέας

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Άγγελο Χαριστέα, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή.

Οι συστάσεις για τον Άγγελο Χαριστέα είναι περιττές, δεδομένου πως πρόκειται για μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες ποδοσφαιρικές φιγούρες της χώρας, με μακρά και πλούσια καριέρα στα γήπεδα. Φυσικά, κορωνίδα των επιτευγμάτων του υπήρξε η κατάκτηση του Euro 2004 με την Εθνική Ελλάδος, σημειώνοντας το πιο ιστορικό ελληνικό γκολ.

Ο Άγγελος Χαριστέας γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 1980 στις Σέρρες, απ’ όπου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Ακολούθως φόρεσε τη φανέλα του Άρη και του Αθηναϊκού, πριν ξεκινήσει μια απολύτως επιτυχημένη καριέρα στο εξωτερικό. Κατά σειρά αγωνίστηκε σε Βέρντερ Βρέμης, Άγιαξ, Φέγενοορντ, Νυρεμβέργη, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Αρλ – Αβινιόν και Σάλκε, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα το 2011 για λογαριασμό του Παναιτωλικού. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του υπήρξε η Αλ Νασρ.

Με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος έχει καταγράψει 25 γκολ σε 88 συμμετοχές.

Η προσθήκη του Άγγελου Χαριστέα στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ Κηφισιά και δη στην κομβική θέση του Τεχνικού Διευθυντή έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς κινήσεων από την πλευρά του Συλλόγου, ο οποίος φιλοδοξεί να καταγράψει ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Κηφισιά, κ. Χρήστος Πρίτσας, δήλωσε σχετικά: “Είναι μεγάλη χαρά και τιμή η έναρξη συνεργασίας με τον Άγγελο Χαριστέα, έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το προφίλ και ο χαρακτήρας του συνάδουν απόλυτα με την Κηφισιά και τον τρόπο με τον οποίο όλοι στον σύλλογο βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Ο Άγγελος είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά, μεθοδικότητα και διάθεση να υποστηρίξει το πλάνο που υπάρχει στην Κηφισιά, με στόχο να πετύχουμε παρέα ακόμη περισσότερα στο μέλλον. Τον καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία”».