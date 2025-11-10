Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Άγγελος Χαριστέας είναι ο εκλεκτός της Κηφισιάς για τη διαδοχή του Στέφανου Κοτσόλη στη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Η ιστορικής σημασίας για την Κηφισιά εποχή του Στέφανου Κοτσόλη ολοκληρώθηκε και πλέον το κλαμπ των Βορείων Προαστίων καλείται να προχωρήσει στην επόμενη ημέρα. Φυσικά ο σύλλογος είναι απόλυτα προετοιμασμένος για αυτή την κομβική αλλαγή, με τον Άγγελο Χαριστέα να είναι ο εκλεκτός!

Όλες αυτές τις εβδομάδες ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου, Χρήστος Πρίτσας, αναζητούσε την καλύτερη δυνατή επιλογή για τη διαδοχή του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, ο οποίος στις τελευταίες ημέρες παρουσίας του στο «Ζηρίνειο» συνέβαλε ενεργά στην αναζήτηση του διαδόχου του, θέλοντας να προετοιμάσει το έδαφος όπως πρέπει.

Τελικά μετά από ημέρες επαφών η περίπτωση που είναι προ των πυλών είναι αυτή του Legend της Εθνικής του 2004 και «χρυσού» σκόρερ του τελικού της Πορτογαλίας, ο οποίος είναι κοντά στην επιστροφή του στο ποδόσφαιρο ως διοικητικό στέλεχος μετά από μια πενταετία.

Προηγούμενη δουλειά του Χαριστέα ήταν στον Άρη, όπου διετέλεσε διευθυντής ποδοσφαίρου από τον Αύγουστο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2020.

Θυμίζουμε πως στο οργανόγραμμα του συλλόγου έχει συμπεριληφθεί από το καλοκαίρι ανάλογες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες υψηλού επιπέδου, όπως είναι ο team manager, Σωτήρης Κυργιάκος και ο αθλητικός διευθυντής, Άγγελος Μπασινάς, με τον οποίο ο Χαριστέας έγραψε ιστορία στο Euro του 2004.