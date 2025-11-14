Ο Λορέντσο Πιρόλα στα 23 του χρόνια έχει γεμάτες σεζόν, εξελίσσεται σε ηγέτη της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού και οι μνηστήρες θ' αυξηθούν.

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι πλέον μία από τις σταθερές του Ολυμπιακού και οι Πειραιώτες έκαναν τα πάντα για να τον κρατήσουν περισσότερο στο λιμάνι. Επέκτειναν το συμβόλαιό του έως το 2028, με προοπτική ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινάει την ενδεκάδα με τον 23χρονο Ιταλό να θεωρείται κομβικός. Το καλοκαίρι του 2024 ήρθε αθόρυβα στον Ολυμπιακό. Με 3 εκατ. ευρώ από τη Σαλερνιτάνα που υποβιβάστηκε. Δεν ήταν το «όνομα» για να προκληθεί ενθουσιασμός. Αυτές οι κινήσεις, όμως, πολλές φορές είναι οι πιο έξυπνες που κάνουν οι ομάδες. Παίκτες νέους, φιλόδοξους. Ο Πιρόλα βέβαια έχει ταλέντο. Μεγάλωσε στην Ακαδημία της Ίντερ, ήταν μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων της Ιταλίας. Με την K17 ήρθε δεύτερος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2019, ενώ στην Κ21 ήταν αρχηγός.

Τι αναζητούσε; Μία μεγάλη ομάδα για να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, να παίξει σε τοπ επίπεδο, να κάνει πρωταθλητισμό και ν' αποκτήσει νοοτροπία νικητή, ώστε να χτίσει την ποδοσφαιρική του προσωπικότητα.

Στην πρώτη ομάδα της Ίντερ έπαιξε μόλις ένα ματς. Αγωνίστηκε αλλαγή για 10' στην εκτός έδρας νίκη επί της ΣΠΑΛ με 4-0, στις 16/7/20, την εποχή του κορονοϊού. Αγωνίστηκε στην ομάδα Νέων των «νερατζούρι», στη Μόντσα και στη Σαλερνιτάνα. Ομάδες που πάλευαν για την παραμονή και δεν είχαν παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην τελευταία μέτρησε 56 ματς και 3 γκολ. Σε λιγότερο από 1,5 χρόνο στον Ολυμπιακό έχει 45 συμμετοχές. Με τους «ερυθρόλευκους» σύντομα θα έχει τα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλον σύλλογο στην καριέρα του. Στη Μόντσα σταμάτησε στους 30 αγώνες.

Ο Ιταλός στόπερ, ο οποίος γεννήθηκε στις 20/2/02, δεν έχει κρύψει στις δηλώσεις του ότι η απόφαση να έρθει στον Ολυμπιακό, ήταν η καλύτερη στην καριέρα του. Είναι βασικός, παίζει στο Champions League, πέρσι αγωνίστηκε στο Europa League και πήρε το νταμπλ. Σε οικογενειακό επίπεδο έγινε πρόσφατα πατέρας. Ζει ευτυχισμένες στιγμές κι αυτό αποτυπώνεται και στο χορτάρι. Όταν, άλλωστε, μιλάμε για Ιταλό αμυντικό, γνωρίζουμε και δυνατός θα είναι και τακτικά πειθαρχημένος. Και ο Μεντιλίμπαρ τον ανταμείβει δίνοντάς του φανέλα βασικού.

Η εθνική Ιταλίας θα εκτοξεύσει την τιμή του

Ο Πιρόλα έχει 4 ματς στο Champions League, όλα βασικός και τα 3 ήταν 90λεπτα. Στο πρωτάθλημα έχει 8 ματς και τα 7 είναι 90λεπτα. Σύνολο 990 λεπτά. Σχεδόν κάθε σεζόν είχε πάνω από 2.000 λεπτά. Εξαίρεση η παρουσία στη Μόντσα, που έβαζε πιο έμπειρους παίκτες για να πάρει την άνοδο. Μέσα από τα παιχνίδια ο νεαρός παίκτης βρίσκει ρυθμό, εξελίσσεται και η τιμή του διαρκώς ανεβαίνει. Στον Ολυμπιακό του λείπει ένα γκολ. Δεν έχει σκοράρει ακόμα. Σε κάθε στατική φάση το ψάχνει. Λογικά δεν θ' αργήσει να έρθει.

Ένα από τα όνειρά του επίσης είναι η κλήση στην εθνική Ιταλίας. Δεν είναι το πιο απλό να κληθεί ένας ποδοσφαιριστής στην εθνική Ιταλίας. Αλλά ο Πιρόλα με παρουσία σε όλα τα μικρά εθνικά κλιμάκια, δεν είναι άγνωστος στην πατρίδα του. Με τις συμμετοχές στην Ευρώπη και με τη νοοτροπία νικητή που χτίζει στον Ολυμπιακό, την πίεση του πρωταθλητισμού που βιώνει, δεν θα είναι απίθανη η πρόσκληση στην Ανδρών. Η τιμή του τότε θ' αυξηθεί και κερδισμένος φυσικά εκτός από τον παίκτη, θα είναι και ο Ολυμπιακός.

Οι γεμάτες σεζόν

Ο Πιρόλα, όπως αναφέραμε, έχει γεμάτες σεζόν κι αυτό πάντα παίζει ρόλο για έναν υποψήφιο αγοραστή. Ας δούμε αναλυτικά τις συμμετοχές του, σε όλες τις διοργανώσεις, κάθε σεζόν. Ακόμα και στους Νέους της Ίντερ. Να σημειωθεί ότι στα 23,5 χρόνια του έχει ήδη 188 ματς με τους συλλόγους και 14.685 λεπτά συμμετοχής...

2025-25 Ολυμπιακός

Super League: 8 συμμετοχές – 645'

Champions League: 4 συμμετοχές – 345'

Σύνολο: 12 συμμετοχές – 990'

2024-25 Ολυμπιακός

Κύπελλο Ελλάδας: 4 – 292'

Playoffs Super League: 6 – 520'

Europa League: 8 – 518'

Super League: 15 – 1.133’

Σύνολο: 33 συμμετοχές – 2.463'

2023-24 (Σαλερνιτάνα)

Serie Α: 27 – 1.991'

Κύπελλο Ιταλίας: 2 – 122'

Σύνολο: 29 συμμετοχές – 2.113'

2022-23 (Σαλερνιτάνα)

Serie Α: 26 – 1.949'

Κύπελλο Ιταλίας: 1 – 77'

Σύνολο: 27 συμμετοχές – 2.026'

2021-22 (Μόντσα)

Playoffs Serie B: 4 – 328'

Serie B: 10 – 454'

Σύνολο: 14 συμμετοχές – 782'

2020-21 (Μόντσα)

Playoffs Serie B: 2 – 180'

Serie B: 12 – 1.023'

Κύπελλο Ιταλίας: 2 – 210'

Σύνολο: 16 συμμετοχές – 1.413'

2019-20 (Ίντερ)

Serie Α: 1 – 10'

Πριμαβέρα 1: 16 – 1.440'

Πρωτάθλημα Νέων UEFA: 4 – 360'

Σύνολο: 21 συμμετοχές – 1.810'

2018-19 (Ίντερ)

Σούπερ Καπ U17: 1 – 45'

Τελικοί U17: 4 – 360'

Campionato U17-B: 13 – 1.143'

Κύπελλο Πριμαβέρα: 1 – 19'

Σύνολο: 19 συμμετοχές – 1.567'

2017-18 (Ίντερ)

Τελικοί U17: 2 – 180'

Campionato U17-B: 15 – 1.341'

Σύνολο: 17 συμμετοχές – 1.521'

