Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για ένα μεγάλο επιθετικό όπλο του Ολυμπιακού.

Μπορεί ο Ελ Κααμπί να είναι και φέτος μέχρι στιγμής ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, με εννιά γκολ, αλλά τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ, ακόμη τη ρέντα του δεν την έχει βρει!

Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να προσέξει ότι και τα πέντε τελευταία γκολ του τα έχει πετύχει με πέναλτι (στη Λάρισα, στην Μπαρτσελόνα, στην ΑΕΚ και δύο στην Κηφισιά). Δηλαδή, μετά τα τέσσερα πρώτα γκολ που είχε βάλει στο ξεκίνημα της σεζόν, κανένα από πέναλτι, από κάποιο σημείο και μετά σκοράρει μόνο από πέναλτι.

Να διευκρινίσουμε κάτι: Δεν είναι καθόλου…κακό να σκοράρεις από πέναλτι. Κι ούτε είναι τόσο εύκολο όσο μοιάζει-ας σκεφτούμε π.χ. ότι ο ίδιος ο Ελ Κααμπί την περασμένη σεζόν είχε χάσει τρία πέναλτι (κι ένα ακόμη ο Τζολάκης), αλλά και ότι ο Γιαζίτζι τη φετινή σεζόν έχει κι αυτός χάσει πέναλτι.

Απλά, η σχετική επισήμανση γίνεται για να αναδειχθεί ότι ακριβώς ρέντα ακόμη δεν έχει ο Μαροκινός! Κι ας έχει στο ενεργητικό του ήδη εννιά γκολ, που δεν τα λες και λίγα. Ο Ελ Κααμπί εξακολουθεί και χάνει αρκετά έως και πολλά γκολ, όπως το είχαμε δει και στις αρχές της σεζόν, όταν λ.χ. είχε σκοράρει στη Λεωφόρο επί του Παναθηναϊκού στο 92’, στην πέμπτη ευκαιρία του. Ακόμη και την περασμένη Κυριακή τον είδαμε κόντρα στην Κηφισιά από άριστη θέση να μην στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, αλλά να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι, σε κορυφαία στιγμή γκίνιας.

Να κάνουμε, όμως, ακόμη δύο σημαντικές επισημάνσεις για τον κορυφαίο εδώ και μία τριετία σκόρερ του Ολυμπιακού.

Πρώτη. Μπορεί να μην του «κάθονται» φέτος τα γκολ όσο πέρυσι και πρόπερσι, αλλά την βοηθάει πολύ την ομάδα. Και δεν εννοώ μόνο επειδή έχει βγάλει δύο ασίστ. Εννοώ την δουλειά που κάνει σε όλα σχεδόν τα παιχνίδια. Με πίεση ψηλά, με τρεξίματα, με μαρκαρίσματα, με επιστροφές για την άμυνα, με διωξίματα στα αμυντικά «στημένα», αλλά και με το να βγαίνει μακριά από την περιοχή και να μετέχει στην κυκλοφορία, να σπάει μπάλες, να βγαίνει στα πλάγια, ειδικά αριστερά, και να γυρίζει μπάλες στην αντίπαλη περιοχή (όπως με την Κηφισιά στη φάση του δοκαριού του Ρόντινεϊ).

Ο Ελ Κααμπί θα κοιτάξει να κάνει καλές συνεργασίες με τους συμπαίκτες του, θα παίξει με τη μία, θα κάνει καλές κινήσεις και δεν θα έχει εκπτώσεις στην προσπάθεια του. Προφανέστατα δεν είναι τυχαίο ότι ο Μεντιλίμπαρ παρότι έχει ολόκληρο Ταρέμι, αλλά και τον Γιάρεμτσουκ να πλησιάζει στο 100% του, δεν αλλάζει ποτέ τον Άραβα στράϊκερ από την βασική του ενδεκάδα. Τον έχει αδιαπραγμάτευτο (και μοναδικό με 15 συμμετοχές στα 16 παιχνίδια της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις). Πολύ απλά γιατί ο Ελ Κααμπί του δίνει πάρα πολλά πράγματα, και δη ανεξάρτητα της ημέρας στην οποία θα βρεθεί.

Δεύτερη διαπίστωση. Αν ο Ελ Κααμπί χωρίς να έχει βρει τη ρέντα του έχει ήδη πετύχει εννιά γκολ, είναι ένα καλό ερώτημα πόσα θα βάλει αν την βρει την ρέντα του!

Άσχετο: Σχολιάστηκε στον Τύπο της Τουρκίας, ότι ο Γιαζίτζι δεν έκανε ποστ στα social media για τον Κεμάλ Ατατούρκ, ενώ στις 10 του μήνα συμπληρώθηκαν 87 χρόνια από το θάνατο του.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πραγματικά έκανε πολύ κακή άμυνα ο Ολυμπιακός την Κυριακή στη φάση της ισοφάρισης της Κηφισιάς. Δεν είναι δυνατόν σε γιόμα από εκτέλεση φάουλ λίγο κάτω από τη σέντρα, να βρίσκεται ο Ορτέγκα να πηδάει ανάμεσα σε δύο επιτιθέμενους και δη υψηλότερους του. Το κακό συνεχίστηκε με την κακή τοποθέτηση των Πιρόλα και Ρέτσου, ιδίως του δεύτερου, που φάνηκε να αδρανεί χαρακτηριστικά και να μην σπεύδει προς τον σκόρερ Παντελίδη, έστω για να τον εμποδίσει.

Γενικά ήταν μία φάση παράδειγμα προς αποφυγή για την άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί μία ομάδα που παίζει στο Τσάμπιονς Λιγκ να φέρεται έτσι σε μία στατική φάση και δη τόσο μακριά από την περιοχή της. Η συγκεκριμένη στιγμή δεν ήταν όχι για Ολυμπιακό αλλά γενικά για καμία άμυνα Α΄ Εθνικής, ούτε καν του Πανσερραϊκού που έχει παθητικό 25 γκολ…

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍