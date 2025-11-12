Ο Λεωνίδας Βόκολος μίλησε στους ποδοσφαιριστές, ενώ ο Ατρόμητος συνεχίζει ν' αναζητεί τον διάδοχό του στο εξωτερικό.

Ο Ατρόμητος δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον διάδοχο του Λεωνίδα Βόκολου.

Η ομάδα του Περιστερίου επιμένει σε λύση από το εξωτερικό και υπάρχουν δύο τρεις περιπτώσεις που ήδη έχουν ξεχωρίσει, αλλά δεν έχει προχωρήσει καμία σε μεγάλο βαθμό, ώστε να αναφερθεί η ΠΑΕ άμεσα σε συμφωνία.

Στη σημερινή προπόνηση, με τους παίκτες να γυρίζουν στο προπονητικό κέντρο μετά το διήμερο ρεπό, βρέθηκε και ο Λεωνίδας Βόκολος. Μίλησε σε όλους τους παίκτες και στα στελέχη στα αποδυτήρια.

Τους ευχαρίστησε για τη συνεργασία αυτών των μηνών και το ίδιο έκανε με τον τεχνικό διευθυντή Γιάννη Αγγελόπουλο που ήταν παρών και τη διοίκηση για το διάστημα της κοινής πορειας. Μαζί του ήταν και οι βοηθοί του, Κολτσίδας και Ετσεμέντι.

Ο Βόκολος, παράλληλα, ενημέρωσε για κάποια πράγματα και το υπηρεσιακό δίδυμο, Ανδριανάκη, Λαζαρίδη που θα αναλάβουν τις προπονήσεις μέχρι να προσληφθεί νέος προπονητής.