Το ποσό των 870.000 ευρώ διεκδιθεί ο 20χρονος Κονγκολέζος μέσος του Ατρόμητου Σάμουελ Μουτουσαμί.

Η ποδοσφαιρική δράση κορυφώνεται σε όλο τον κόσμο με τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και όπως συμβαίνει συνήθως, οι εθνικές ομοσπονδίες επιβραβεύουν τους διεθνείς τους με μπόνους ανάλογα με την πορεία τους.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ωστόσο, ακολουθεί μια διαφορετική τακτική. Οι διεθνείς της χώρας, ανάμεσά τους και ο Σάμουελ Μουτουσαμί του Ατρόμητου, θα λάβουν ένα πλουσιοπάροχο πριμ ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, περίπου 870.000 ευρώ αν καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τα διηπειρωτικά playoffs, δηλαδή ένα βήμα πριν από την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Το Κονγκό ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων στη 2η θέση, γεγονός που του δίνει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα final four ανάμεσα στους δεύτερους. Ο νικητής αυτής της μίνι διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει έπειτα μία ομάδα που θα προκύψει από αντίστοιχο final four των Εθνικών της Ωκεανίας και της Λατινικής Αμερικής. Με άλλα λόγια, μιλάμε για μπαράζ πριν τον μεγάλο τελικό.

Η ομάδα του Κονγκό ρίχνεται αύριο 13/11 στη μάχη με αντίπαλο το Καμερούν, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης θα βρει μπροστά της τον νικητή του Νιγηρία - Γκαμπόν. Το τουρνουά διεξάγεται στο Μαρόκο και, αν οι Κονγκολέζοι κάνουν το δύο στα δύο, θα διεκδικήσουν μια θέση στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού απέναντι σε ομάδα από Ωκεανία ή Λατινική Αμερική, με τη Βολιβία να προβάλλει ως πιθανότερη αντίπαλο.

Η Ομοσπονδία της αφρικανικής χώρας ανακοίνωσε ότι, αν η Εθνική κερδίσει το δικό της final four, οι παίκτες θα εισπράξουν το μπόνους των 870.000 ευρώ ο καθένας, ανεξαρτήτως της τελικής πρόκρισης. Ένα ισχυρό κίνητρο για τους διεθνείς, ανάμεσά τους και ο γνώριμός μας Σεντρίκ Μπακαμπού, πρώην φορ του Ολυμπιακού και νυν παίκτης της Μπέτις.