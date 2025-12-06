Οι Ματουσαμί, Τζοβάρας και Κίνι επιστρέφουν για τον Ατρόμητο για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην OPAP Arena. Εκτός οι Μίχορλ και Φαν Βέερτ.

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ την Κυριακή στην OPAP Arena.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ βλέπει τους Ματουσαμί και Τζοβάρα να επιστρέφουν καθώς ξεπέρασαν τους τραυματισμούς που αντιμετώπιζαν, ενώ και ο Κίνι επανέρχεται στην αποστολή.

Ο Κέρκεζ, πέρα από τον μακροχρόνια απόντα Τσιλούλη, δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Μίχορλ και στον Φαν Βέερτ, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ενός χτυπήματος που δέχθηκε στο ματς Κυπέλλου με την ΑΕΛ Novibet.

Η αποστολή του Ατρόμητου: Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Κοσέλεφ, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Χόξα, Ματουσαμί, Τσιγγάρας, Παλμεζάνο, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας.