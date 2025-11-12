Η διοίκηση της ΑΕΛ Novibet βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και συζήτησε με τους παίκτες της ομάδας για το κακό ξεκίνημα. Όλοι μαζί ανέφεραν πως θα είναι μια γροθιά για το restart.

Η αλήθεια είναι πως η ΑΕΛ Novibet δεν έχει κάνει και το καλύτερο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, καθώς μετά από 10 αγωνιστικές στην Super League βρίσκεται μόλις στην 12η θέση έχοντας συγκεντρώσει 7 βαθμούς. Μια συγκομιδή που μόνο καλή δεν την λες, όπως καλή δεν λες και την εικόνα που έχει δείξει η ομάδα σε πολλά παιχνίδια και ειδικά αυτό κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο όταν και γνώρισε βαριά ήττα με 3-0.

Σε αυτή την έως τώρα εικόνα στάθηκαν ο Αχιλλέας και ο Ιωάννης Νταβέλης που βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο και μίλησαν με τους ποδοσφαιριστές. Διοίκηση και παίκτες τα είπαν σε εξαιρετικό κλίμα και όλοι μαζί έδωσαν υπόσχεση πως θα υπάρξει το restart της ομάδας που τόσο θέλει και ο κόσμος που με την σειρά του έχει στηρίξει την ομάδα τόσο εντός, όσο και εκτός έδρας.