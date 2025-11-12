Ο Λούκας Βιγιαφάνιες υπέστη κάταγμα στο ζυγωματικό στον αγώνα της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό και θα χάσει δεδομένα το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότερες εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Λούκας Βιγιαφάνιες. O Aργεντινός χαφ τραυματίστηκε στο κεφάλι στο 43ο λεπτό του αγώνα της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό, έπειτα από σύγκρουση με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, έγινε αναγκαστική αλλαγή στην ανάπαυλα και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου από τις εξετάσεις προέκυψε πως έχει υποστεί κάταγμα στο ζυγωματικό.

Ο 34χρονος μέσος θα χάσει δεδομένα το παιχνίδι της ομάδας των Βορείων Προαστίων μετά τη διακοπή, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ και αφού θα συμπληρωθούν δυο εβδομάδες θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση του.

Ο Βιγιαφάνιες προστίθεται σε γεμάτο απουσιολόγιο ενόψει του ματς της Τούμπας, το οποίο πλέον περιέρχει επτά παίκτες. Θυμίζουμε πως τιμωρημένοι είναι οι Πόμπο, Μποτία, Ρούμπεν Πέρεθ, Παντελίδης, Ραμίρεζ και ο Μαϊντάνα, ο οποίος αποβλήθηκε κόντρα στον Ολυμπιακό.

Φυσικά το πιο σημαντικό πρόβλημα για την Κηφισιά για τον αγώνα της Θεσσαλονίκης είναι στη μεσαία γραμμή, καθώς οι Πέρεθ, Βιγαφάνιες και Πόμπο είναι από τις βασικές μονάδες του Σεμπάστιαν Λέτο στα χαφ. Φυσικά ο Αργεντινός τεχνικός έχει και άλλες λύσεις πρώτης γραμμής για τον άξονα, όπως είναι οι Έμπο, Ντίας και Αμανί.

Οι παίκτες της Κηφισιάς είχαν ρεπό Δευτέρα - Τρίτη κι από σήμερα (12/11) επιστρέφουν σε φουλ ρυθμό προπονήσεων. Εκτός αυτές τις ημέρες λόγω των υποχρεώσεων με τις εθνικές τους είναι οι Τζέρεμι Αντόνισε (Κουρασάο), Μόιζες Ραμίρεζ (Εκουαδόρ) και Ανδρέας Τεττέη (Ελλάδα).