Ο Ορμπελίν Πινέδα πιάνει το τελευταίο διάστημα τα γνωστά υψηλά του στάνταρ, αποτελεί ξανά τον «εγκέφαλο» στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, ενώ παράλληλα πατάει περιοχή και σκοράρει. Τι δείχνουν οι αριθμοί του στο Wyscout.

Το διάστημα από την προηγούμενη διακοπή του Οκτωβρίου μέχρι αυτή του Νοέμβρη στην οποία μπήκαμε τώρα έφερε το πραγματικό αγωνιστικό πρόσωπο του Ορμπελίν Πινέδα. Μπορεί συνολικά η εικόνα της ΑΕΚ να μην ικανοποίησε με εξαίρεση τα παιχνίδια με την Αμπερντίν και με τον ΟΦΗ, ωστόσο ο 29χρονος Μεξικανός μέσος θύμισε τον «Μαγίτο» της πρώτης διετίας του με τα κιτρινόμαυρα πατώντας το πόδι στο γκάζι.

Καταρχάς ήταν ο παίκτης που με δικά του γκολ έκρινε τόσο τη νίκη επί του Παναιτωλικού, όσο και εκείνη κόντρα στον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Ο Πινέδα επέστρεψε στο σκοράρισμα, κάτι που είχε χάσει από την περσινή σεζόν όταν είχε βρει δίχτυα μόλις μια φορά. Κι αυτό φυσικά δεν έγινε τυχαία καθώς και στα δύο αυτά παιχνίδια πάτησε περισσότερο περιοχή σε σχέση με άλλες φορές. Τόσο στο ματς με τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena, όσο και στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο είχε σύμφωνα με το Wyscout 4 επαφές με την μπάλα μέσα στο «κουτί», τη στιγμή που ο φετινός μέσος όρος του στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι στο 1,81.

Ο «Όρμπε» αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ΑΕΚ από την πρώτη του σεζόν στην ομάδα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όπως και με τον Αλμέιδα, έτσι και με τον Νίκολιτς συνεχίζει να είναι βαρόμετρο. Η μπάλα περνάει συνεχώς από τα πόδια του και η οργάνωση και η ανάπτυξη του παιχνιδιού ξεκινάει από αυτόν, δίνοντας τον τόνο. Όπως κατέγραψε το Wyscout, με τον Παναιτωλικό και τη Σάμροκ Ρόβερς είχε 95 και 96 πάσες αντίστοιχα με 95% και 86% ευστοχία. Οι περισσότερες εξ αυτών αφορούσαν είτε προωθητικές μπαλιές είτε πάσες στο τελευταίο τρίτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα δύο τελευταία ματς με Σάμροκ Ρόβερς και ΟΦΗ έβγαλε συνολικά πέντε πάσες που κατέληξαν σε τελικές, δείγμα της κομβικής συμμετοχής του στο κομμάτι της δημιουργίας, ενώ απέναντι στην ιρλανδική ομάδα παρότι η ισοπαλία ήταν στο τέλος της βραδιάς ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, ο «Μαγίτο»... χόρεψε τους αντιπάλους του ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 8/10 επιτυχημένες ντρίμπλες και 10/12 κερδισμένες επιθετικές μονομαχίες!

Την ίδια στιγμή, παρά το γεγονός ότι ο Πινέδα είναι ένας παίκτης που δίνει πολλά έχοντας την μπάλα στα πόδια, πιάνει το τελευταίο διάστημα σημαντικούς αριθμούς και στο ανασταλτικό κομμάτι καθώς μαζί με τον Μαρίν έχουν διπλό ρόλο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα ματς με Αμπερντίν, Ολυμπιακό και Σάμροκ έφτασε τις 13 και 14 ανακτήσεις μπάλας και ειδικά στο Φάληρο είχε ολοκληρώσει το ντέρμπι με 9 κλεψίματα!

Ο Πινέδα λοιπόν τον τελευταίο μήνα έχει γίνει ξανά επιδραστικός και πατώντας σε όλο το γήπεδο είναι αυτός που κινεί τα νήματα αποτελώντας τον «εγκέφαλο» των κιτρινόμαυρων. Πολύ σημαντικό για τον Νίκολιτς είναι φυσικά ο «Μαγίτο» να επιστρέψει σε αυτήν την κατάσταση και μετά από αυτή τη διακοπή που διανύουμε καθώς την ΑΕΚ περιμένει ένα απαιτητικό πρόγραμμα απέναντι σε Άρη, Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό. Ο Πινέδα θα γυρίσει πάντως ξανά την τελευταία στιγμή από το Μεξικό και μένει να φανεί το επίπεδο της ετοιμότητάς του ενόψει Άρη. Με την επιστροφή μετά την προηγούμενη διακοπή είχε έρθει από τον πάγκο στο ματς με τον ΠΑΟΚ. Τώρα;