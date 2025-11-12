Παναθηναϊκός: Τελειώματα και παιχνίδι σε μικρούς χώρους στην προπόνηση (vid)
Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη (12/11) ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος.
Των Νίκο Αθανασίου και Σωτήρη Μυκονίου...
Το πρόγραμμα που έφτιαξε ο Ράφα Μπενίτεθ και οι συνεργάτες του ξεκίνησε με ασκήσεις ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο, συνέχισε με εξάσκηση στο επιθετικό τρανζίσιον, άσκηση 4vs2 και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο με ομάδες 4vs4.
Πέρα από τους διεθνείς (Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου, Φικάι), απόντες ήταν και οι τραυματίες.
Οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Σάντσες έκαναν ατομικό ενώ οι Κυριακόπουλος και Κώτσιρας έκανα θεραπεία.
Το βίντεο του Gazzetta από την προπόνηση
☘️ Το video του Gazzetta από την ανοιχτή προπόνηση του Παναθηναϊκού! pic.twitter.com/Ymiislqvsw— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 12, 2025
