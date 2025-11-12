Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να πάρει τα μέτρα του για να προστατεύσει όσο μπορεί τους ποδοσφαιριστές τους Σφιντέρσκι και Πελίστρι.

Ο Πολωνός στράικερ δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο ματς λόγω διάτασης που είχε στον δικέφαλο ενώ ο Ουρουγουανός επέστρεψε στο ματς με τον ΠΑΟΚ μετά από πολύμηνη απουσία.

Των Νίκου Αθανασίου και Σωτήρη Μυκονίου...

Οι δύο τους κλήθηκαν από τις εθνικές τους ομάδες και οι «πράσινοι» θέλησαν να κάνουν ότι μπορούν για να έχουν την μεταχείριση που πρέπει και να προσεχθούν. Το "τριφύλλι" έστειλε λοιπόν επιστολές και στις δύο ομοσπονδίες.

Σε κείνη της Ουρουγουάης έναν πλήρη φάκελο με την αποθεραπεία του τραυματισμού του Πελίστρι, τις ιατρικές γνωματεύσεις κλπ. έτσι ώστε να υπάρξει όσο γίνεται μεγαλύτερη προσοχή στο χρόνο συμμετοχής.

Στην δε της Πολωνίας έναν φάκελο με όλα τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα που περιγράφουν την κατάσταση του Πολωνού στράικερ σχετικά με την πιθανότητα συμμετοχή του στα κρίσιμα ματς της εθνικής ομάδας της χώρας του.\