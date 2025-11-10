Λανουά: «Λάθος το δεύτερο πέναλτι του Ολυμπιακού, σωστά ακυρώθηκαν τα δυο γκολ της ΑΕΚ»

Η ανάλυση του Στεφάν Λανουά για τις αμφισβητούμενες φάσεις της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η αναφορά στο δεύτερο πέναλτι του Αμανί και στα ακυρωθέντα γκολ της ΑΕΚ.

Όπως κάθε εβδομάδα, η ΕΠΟ δημοσίευσε το video με την ανάλυση των επίμαχων φάσεων της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Σύμφωνα με τον Στεφάν Λανουά ο διαιτητής Τσακαλίδης ορθά ακύρωσε τα γκολ των Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς στο ματς τη ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, ενώ λανθασμένα έδωσε ο ρέφερι Βεργέτης το δεύτερο πέναλτι του Λαζάρ Αμανί στο Κηφισιά - Ολυμπιακός, για χέρι σε σέντρα του Ζέλσον Μαρτίνς.

Από εκεί και πέρα ο Γάλλος αρχιδιαιτητής δικαίωσε τις αποφάσεις για την κίτρινη κάρτα του Μπαγκαλιάνη στο πέναλτι στον Άλεξιτς, το ακυρωθέν γκολ του Ρέτσου και το πρώτο πέναλτι του Λαζάρ Αμανί.

Από εκεί και πέρα δεν υπήρξε αναφορά στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, στο οποίο Θεσσαλονικείς διαμαρτυρήθηκαν για δυο απευθείας κόκκινες κάρτες.