ΠΑΟΚ: Παράπονα για Σλάγκερ που ξέχασε την κόκκινη στον Σιώπη για το μαρκάρισμα πάνω στον Κωνσταντέλια

Παράπονα από τους «ασπρόμαυρους» για την αντιμετώπιση του Σλάγκερ με τον Γερμανό ρέφερι, μεταξύ άλλων, να ξεχνάει την κάρτα στον Σιώπη για το μαρκάρισμα του Κωνσταντέλια στον αχίλλειο.

Έντονα ενοχλημένοι είναι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ από τον Ντάνιελ Σλάγκερ, με τον Γερμανό διαιτητή να «κλείνει τα μάτια» στο αντικανονικό και σκληρό μαρκάρισμα του Μανόλη Σιώπη πάνω στον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Στα μισά του δευτέρου μέρους ο Έλληνας μέσος του Παναθηναϊκού πήγε με τις τάπες πάνω στον «Ντέλια» και τον βρήκε στον αχίλλειο. Ένα μαρκάρισμα που θα μπορούσε να φέρει μέχρι και την κόκκινη κάρτα, ωστόσο ο Γερμανός ρέφερι δεν έδειξε ούτε κίτρινη κάρτα στον Σιώπη, ενώ ούτε ο συμπατριώτης του Πασκάλ Μίλερ στο VAR ζήτησε να εξεταστεί η συγκεκριμένη φάση.

Γενικά, στον ΠΑΟΚ έχουν παράπονα για το γεγονός ότι ο Σλάγκερ άφησε το σκληρό παιχνίδι από την πλευρά των «πράσινων», «ο Κωνσταντέλιας έφαγε το ξύλο της αρκούδας» έλεγαν χαρακτηριστικά οι «ασπρόμαυροι», με τον 22χρονο μεσοεπιθετικό να μην ολοκληρώνει την αναμέτρηση εξαιτίας των μυϊκών ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο.

Επίσης, οι «ασπρόμαυροι» διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ο Γέντβαϊ πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Κωνσταντέλια και να μην τιμωρείται για την πράξη του, ενώ υπάρχει και ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα του Τζούρισιτς πάνω στον Κεντζιόρα