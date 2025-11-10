Ανδρέας Τεττέη: Πως έφτασε μέχρι την παρθενική κλήση του στην Εθνική
Η «παραμυθένια» ιστορία του Ανδρέα Τεττέη συνεχίζεται. Ο Έλληνας επιθετικός είναι η απόλυτη αποκάλυψη της Stoiximan Super League, καθώς... τρομοκρατεί την άμυνα κάθε ομάδας του πρωταθλήματος με τη φανέλα της Κηφισιάς και από την 1η Ιανουαρίουθα είναι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.
Εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες το Τριφύλλι επένδυσε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ ώστε να αγοράσει «πακέτο» τον 24χρονο φορ μαζί με τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος όπως έχουμε γράψει εξ αρχής στο Gazzetta αναμένεται να μετακομίσει στο Κορωπί από το καλοκαίρι.
Το επόμενο επίτευγμα του μεγαλωμένου στην Κυψέλη striker είναι η παρεθνική του κλήση στην Εθνική Ελλάδας. Ο τραυματισμός του Φώτη Ιωαννίδη «άνοιξε» θέση φορ στη Γαλανόλευκη για τα ματς του Νοεμβρίου με Σκωτία και Λευκορωσία, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δίνει το χρίσμα στον εκ των αρχηγών της ομάδας των Βορείων Προαστίων, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με το εθνόσημο, καθώς δεν είχε αγωνιστεί με την Εθνική σε κανένα κλιμάκιο.
Αξιοσημείωτο πως ο Έλληνας φορ, με καταγωγή από Γκάνα (πατέρας) και Σιέρα Λεόνε (μητέρα) γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, ενώ πήρε το έγγραφο της ιθαγένειάς του το 2022, το οποίο του έδωσε τη δυνατότητα να κληθεί στο αντοπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
Το Gazzetta σας θυμίζει τα «όργια» που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος σε 12 εμφανίσεις μετράει έξι γκολ και έχει τέσσερις ασίστ στη Stoiximan Super League, όντας στην κορυφή της σχετικής λίστας μαζί με το δίδυμο του Λεβαδειακού, Τσάπρας - Παλάσιος. Αξιοσημείωτο πως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ο Έλληνα επιθετικός είναι «μέσα» στα 11/16 γκολ που έχει πετύχει η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στο πρωτάθλημα, χωρίς να υπολογίζουμε το αυτογκόλ τoυ Παντελάκη στην ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα.
Τα πεπραγμένα του Τεττέη στην τρέχουσα σεζόν
- 19/8: Στο πρώτο ματς της σεζόν στην Καρδίτσα ισοφάρισε την τοπική Αναγέννηση με πέναλτι, ενώ μετά τις τρεις αποκρούσεις του Ξενόπουλου στη «ρώσικη ρουλέτα» ευστόχησε εκ νέου από την άσπρη βούλα και έστειλε την ομάδα του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
- 25/8: Άνοιξε το σκορ στην έδρα του Λεβαδειακού με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
- 14/9: Έκανε το 1-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό, έδωσε ασίστ στον Παντελίδη για την ισοφάριση έπειτα από ατομική... world class ενέργεια και από δική του προσπάθεια ήρθε το «buzzer beater» του Ούγκο Σόουζα.
- 17/9: Ήρθε από τον πάγκο στο ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα AKTΟR στο Ζηρίνειο, κέρδισε πέναλτι από τον Τσιντώτα και το εκτέλεσε εύστοχα για το 1-1, χαρίζοντας στην ομάδα του το βαθμό.
- 28/9: Έδωσε την «key pass» στον δημιουργό Αντόνισε για το 0-1 του Παντελίδη κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, σκόραρε το 1-2 και μοίρασε ασίστ στον Πόμπο για το 1-3.
- 5/10: Στον αγώνα με την ΑΕΚ ο Τεττέη άνοιξε το σκορ με προβολή έπειτα από ασίστ του Παντελίδη και στο ίδιο ματς από δική του ενέργεια προήλθε το γκολ του «παρτενέρ» του, με τον οποίο θα είναι μαζί και στον Παναθηναϊκό
- 19/10: Στο παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη «τρομοκράτησε» την άμυνα των Αρκάδων με τις ατομικές ενέργειες και τις ντρίμπλες του, ενώ έδωσε δυο ασίστ στα γκολ των Παντελίδη - Μούσιολικ.
- 1/11 Στο ματς με τον Ατρόμητο από δική του ατομική ενέργεια και σουτ ο Παντελίδης πήρε το ριμπάουντ και άνοιξε το σκορ στη μετάπειτα νίκη στο Περιστέρι (1-2)
