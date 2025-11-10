Τα «όργια» του Ανδρέα Τεττέη με τη φανέλα της Κηφισιάς, τα οποία μετά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό τον έφεραν και στην Εθνική Ελλάδας.

Η «παραμυθένια» ιστορία του Ανδρέα Τεττέη συνεχίζεται. Ο Έλληνας επιθετικός είναι η απόλυτη αποκάλυψη της Stoiximan Super League, καθώς... τρομοκρατεί την άμυνα κάθε ομάδας του πρωταθλήματος με τη φανέλα της Κηφισιάς και από την 1η Ιανουαρίουθα είναι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.

Εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες το Τριφύλλι επένδυσε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ ώστε να αγοράσει «πακέτο» τον 24χρονο φορ μαζί με τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος όπως έχουμε γράψει εξ αρχής στο Gazzetta αναμένεται να μετακομίσει στο Κορωπί από το καλοκαίρι.

Το επόμενο επίτευγμα του μεγαλωμένου στην Κυψέλη striker είναι η παρεθνική του κλήση στην Εθνική Ελλάδας. Ο τραυματισμός του Φώτη Ιωαννίδη «άνοιξε» θέση φορ στη Γαλανόλευκη για τα ματς του Νοεμβρίου με Σκωτία και Λευκορωσία, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δίνει το χρίσμα στον εκ των αρχηγών της ομάδας των Βορείων Προαστίων, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με το εθνόσημο, καθώς δεν είχε αγωνιστεί με την Εθνική σε κανένα κλιμάκιο.

Αξιοσημείωτο πως ο Έλληνας φορ, με καταγωγή από Γκάνα (πατέρας) και Σιέρα Λεόνε (μητέρα) γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, ενώ πήρε το έγγραφο της ιθαγένειάς του το 2022, το οποίο του έδωσε τη δυνατότητα να κληθεί στο αντοπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Το Gazzetta σας θυμίζει τα «όργια» που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος σε 12 εμφανίσεις μετράει έξι γκολ και έχει τέσσερις ασίστ στη Stoiximan Super League, όντας στην κορυφή της σχετικής λίστας μαζί με το δίδυμο του Λεβαδειακού, Τσάπρας - Παλάσιος. Αξιοσημείωτο πως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ο Έλληνα επιθετικός είναι «μέσα» στα 11/16 γκολ που έχει πετύχει η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στο πρωτάθλημα, χωρίς να υπολογίζουμε το αυτογκόλ τoυ Παντελάκη στην ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα.

Τα πεπραγμένα του Τεττέη στην τρέχουσα σεζόν