Η πορεία του Ανδρέα Τεττέη από τον ΠΑΟ Ρουφ μέχρι την κορυφή του πίνακα των σκόρερς της Stoximan Superleague: ο Χρήστος Πρίτσας, ο Στέφανος Κοτσόλης, οι προπονητές του και τα τρία καθοριστικά turning points μιας καριέρας που ουδείς μπορεί να φανταστεί πώς θα εξελιχθεί.

Eγινε, λοιπόν... talk of the country o Aνδρέας Τεττέη. Στα 24 του. Τον “ανακάλυψε” στον ΠΑΟ Ρουφ στα 19 του ο νεόκοπος, τότε, τεχνικός διευθυντής, Στέφανος Κοτσόλης. Στη δική του πρώτη χρονιά ως τεχνικός διευθυντής και τον πήγε στα Βόρεια Προάστια. Γ' Εθνική, με στόχο την άνοδο. Στα play offs ο ψηλόλιγνος τότε Τέτε (έτσι προφέρεται στη χώρα καταγωγής του Γκανέζου μπαμπά του, ο οποίος πέθανε σε εργατικό ατύχημα) βάζει το καθοριστικό και αλησμόνητο 0-1 στη Νέα Σμύρνη, μαζί μ' άλλα τρία γκολ σε Ζάκυνθο και Ηρόδοτο.

Το πρώτο «ξεπέταγμα» και η απόρριψη της Βίμποργκ

Την επόμενη σεζόν (2021-22), στη Superleague 2, προοδεύει με τον Νίκο Κούστα και τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο στον πάγκο. Βασικός φορ, 11 γκολ σε 31 ματς, πέμπτη η Κηφισιά. Το όνομά του αρχίζει να ακούγεται στην πιάτσα, βάζει και το γκολάκι του σε Τσιντώτα - Λάτσι στο κυπελλικό 1-1 εναντίον της ΑΕΚ, και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Χρήστος Πρίτσας γίνεται σταδιακά... μπαμπάς του. Ψηλός, δυνατός, λίγο ατσούμπαλος, μόλις στα 21 του, ο δρόμος είναι ορθάνοιχτος. Τον Ιανουάριο απορρίπτει το «διακοσάρι» της Βίμποργκ, τετραπλάσια από την αμοιβή του στην Κηφισιά. Ο Πρίτσας του λέει «Ο,τι θες εσύ» κι εκείνος απαντά «Πρώτα θα ανέβουμε και μετά θα φύγω». Ερχεται και η άνοδος με τον Γιώργο Πετράκη! Κι έρχεται η ώρα της Stoiximan Superleague. Η ώρα για τα δύσκολα. Κι ο Ανδρέας δεν τα καταφέρνει...

Το πράγμα σοβαρεύει...

Ενα γκολ όλο κι όλο, κι αυτό από τον Σεπτέμβριο, σ' εκείνο το απίστευτο 4-4 στην Καισαριανή. Αναπληρωματικός του Οζέγκοβιτς στα περισσότερα ματς, αν και ο Γιάννης Αναστασίου τον χρησιμοποιούσε κατά βάση στον α΄ γύρο ως εξτρέμ. Είναι η κρίσιμη ώρα, έχει φτάσει πια στα 23. Ο υποβιβασμός στη Superleague 2 τον ευνοεί. Η ομάδα τον στηρίζει. Τον πιστεύει, τον «αγκαλιάζει». Ισως και να τον παραχαϊδεύει. Ξεκινά με πρόβλημα και επέμβαση στον αστράγαλο, χάνει μεγάλο μέρος της προετοιμασίας, αλλά μπαίνει στο πρωτάθλημα συγκεντρωμένος στο στόχο. Kαι παίρνει και το περιβραχιόνιο. Και - με πρόταση του αδικοχαμένου head scout Ανδρέα Κυριακόπουλου - κλείνει και συμφωνία με την Prosport του Πασχάλη Τουντούρη. Το πράγμα σοβαρεύει. Και ο μικρός Αντρέας αρχίζει σιγά – σιγά να σκέφτεται πιο μακριά...

Στο Αγρίνιο η νύχτα πέφτει νωρίς

Η ομάδα είναι καλή, ο Λέτο χτίζει παραγωγικό σύνολο, ο ανταγωνισμός με τον Μάναλη του κάνει καλό. Ο Τεττέη βγάζει οκτώ γκολ σε 15 ματς, εκ των οποίων μόνο τα πέντε είναι 90λεπτα! Και τον Ιανουάριο καλείται να πάρει μια μεγάλη απόφαση: αν θα φύγει από το (υπερ)προστατευτικό περιβάλλον της «οικογένειας» στην Κηφισιά για να δοκιμάσει πραγματικά τις δυνάμεις του σε ξένο περιβάλλον.

Εκεί μακριά, στο Αγρίνιο, η νύχτα πέφτει νωρίς. Πολλά να κάνεις γύρω – γύρω δεν έχει. Φίλοι, γνωστοί, τα πάντα είναι πίσω στην Αθήνα. Ο Τεττέη πάει στον Παναιτωλικό σαν Gastarbeiter. Μπάλα, μπάλα, μπάλα. Προπόνηση – σπίτι – αγώνας – σπίτι. Για πέντε μήνες. Ο ανταγωνισμός μεγάλος, οι απαιτήσεις υψηλότερες, οι αντίπαλοι καλύτεροι. Το πάρτι της Κηφισιάς στη Superleague 2 είναι πίσω, μακριά. «Βασικός» παίζει πρώτη φορά τον Μάρτιο! Ομως εκείνη την περίοδο δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πόσο καλό του κάνει αυτή η ξενιτιά. Η καλύτερη προπόνηση, η πιο δυνατή προπόνηση, ο ισχυρότερος ανταγωνισμός. Ο Τεττέη καλείται να αποδείξει ότι δεν είναι παίκτης Β' Εθνικής. Και στα play outs δείχνει τι μπορεί να κάνει. Οχι, δεν πετυχαίνει μια ντουζίνα γκολ με τον απογοητευμένο Παναιτωλικό που έχει χάσει το γκρουπ 5-8. Αλλά παίρνει την ευκαιρία που του δίνει ο Γιάννης Πετράκης και σ' ένα σύνολο που δεν έχει και μεγάλη κάψα, εκείνος τα δίνει όλα. Εκεί, στο Αγρίνιο, γίνεται το πρώτο turning point.

Το δεύτερο turning point, η «αποβολή» από τον Λέτο και οι ξεκάθαρες κουβέντες με Πρίτσα

Το δεύτερο γίνεται στην προετοιμασία του καλοκαιριού. Πιο δυνατός, πιο συγκεντρωμένος, πιο αθλητικός, πιο έξυπνος στο γήπεδο. Αλλες ομάδες θα έψαχναν τον ξένο βασικό σκόρερ. Η Κηφισιά τον εμπιστεύεται και παίρνει τον Πολωνό Σεμπάστιαν Μούσιολικ ως εναλλακτική. Στην πρεμιέρα της Λιβαδειάς βλέπουμε πόσο έχει αλλάξει στην ταχύτητα και στη δύναμη. Μέχρι εκεί. Λίγες μέρες πριν από το ματς με τον Παναθηναϊκό, turning point No 3.

Ο Λέτο τον διώχνει από την προπόνηση. Και ο Πρίτσας κάνει μια καθαρή κουβέντα μαζί του. Σαν πατέρας προς γιο. Ο κόουτς – αν μη τι άλλο – δεν ήταν ο πιο... πράος στα νιάτα του. Μπάλα έχει πετάξει στον Βαλβέρδε, τον Σισέ κυνηγούσε στην Παιανία. Το management σε «πειθαρχικά» το ξέρει καλά. Του μιλάει ξανά, τον βάζει βασικό, σόου στο Βόλο με τους Πράσινους. Σόου στην Κρήτη με τον ΟΦΗ... φαντασμαγορικό σόου με την ΑΕΚ στο Περιστέρι. Με μια ομάδα «τσιγγάνα», χωρίς χιλιάδες φανατικούς, «πιστούς», ή όπως αλλιώς θέλετε, η οποία μόλις έχει επιστρέψει και πάλι στην παρέα των «μεγάλων».

«Μπαλοτέλι» ή «Λουκάκου»; Εκείνος αποφασίζει...

Το παιδί του ΠΑΟ Ρουφ είναι πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος σμπαραλιάζοντας τις άμυνες Παναθηναϊκού και ΑΕΚ μέσα σε 20 μέρες. Πώς θα το συνεχίσει το έργο, μόνο εκείνος ξέρει. Υπάρχουν σ΄ αυτή την ποδοσφαιρική γη οι «Μπαλοτέλι», υπάρχουν και οι «Λουκάκου». Στo χέρι του είναι όλα. Η΄ για την ακρίβεια, στο μυαλό και στα πόδια του. Διαλέγει και παίρνει...