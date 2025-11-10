Για δεύτερη φορά εντός ενός μήνα, ο Μανόλο Χιμένεθ «φώναξε» για τη μεταγραφική ενίσχυση του Γενάρη, στο μεσοδιάστημα όμως ο Άρης έχει να δώσει έξι αγώνες με την ευθύνη της ανατροπής των αρνητικών δεδομένων που διαμόρφωσε μέσα από την αναποτελεσματικότητά του.

Μετά την ισοπαλία με τον Αστέρα ΑΚΤΩΡ, δύο ξεκάθαρες τοποθετήσεις του Μανόλο Χιμένεθ υποδήλωσαν ότι ο Ισπανός προπονητής περιμένει ισχυρή δόση ποιότητας στη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα. Έτσι αιτιολόγησε τη συμπεριφορά της ομάδας του όταν η μπάλα βρίσκεται (και) στις δύο περιοχές και κυρίως την ξεκάθαρη έλλειψη δημιουργίας – όπως διαπιστώθηκε στον αγώνα με τον Αστέρα – αλλά και εκτέλεσης, όπως φάνηκε και την περασμένη εβδομάδα στο «Καραϊσκάκη» απέναντι στον Ολυμπιακό. Δεν στάθηκε όμως εκεί…

Ο Μανόλο Χιμένεθ έδειξε με απόλυτο τρόπο ότι αδημονεί για τον ερχομό του Γενάρη και λέγοντας συγκεκριμένα ότι… «εμείς έχουμε φιλοδοξίες, θέλουμε να είμαστε ψηλά, όπως θέλουμε και να φτάσει το συντομότερο ο Ιανουάριος. Τον Γενάρη, για να μπορέσουμε να είμαστε ψηλά πρέπει να κάνουμε αλλαγές στην ομάδα». Οι τοποθετήσεις του Ισπανού φανέρωσαν ότι μόνο με την προσθήκη παικτών μπορεί να ξεπεραστεί το ξεκάθαρο αγωνιστικό πρόβλημα, ειδικά αυτό σε δημιουργία και εκτέλεση. Αυτό φαίνεται και στην πραγματικότητα δεν αμφισβητείται μέσα από το ότι ο Άρης βρίσκεται στη λίστα των ομάδων με τη χαμηλότερη παραγωγή τερμάτων.

Ωστόσο, έως τον Γενάρη, μεσολαβούν έξι αγώνες σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο και ο Άρης ήδη βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους στόχους που είχε οριοθετήσει. Δεν έχει νικήσει από τις 20 του περασμένου Σεπτέμβρη. Εντός έδρας, έχει περιοριστεί σε μόλις μία νίκη, αυτή επί του Βόλου στην πρεμιέρα της Stoiximan Superleague.

Ο Χιμένεθ εισηγήθηκε την απόκτηση τεσσάρων παικτών στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τους Θόδωρο Καρυπίδη, Ρούμπεν Ρέγες. Η αιτιολόγηση της τωρινής κατάστασης επίσης ήταν εντός των θεμάτων συζήτησης, προφανώς μίλησε και για τους τραυματισμούς οι οποίοι πράγματι έχουν περιορίσει τις επιλογές του. Από την άλλη πλευρά όμως και πλην του αγώνα με τον Ολυμπιακό, η ομάδα του δεν παρουσιάζει βελτίωση, γεγονός το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Και μέχρι τον Γενάρη, μεσολαβούν έξι παιχνίδια στα οποία οι «κίτρινοι» θα πρέπει να μαζέψουν βαθμούς ούτως ώστε να μην απομακρυνθούν περισσότερο από τη θέση στην οποία θέλουν να βρίσκονται…