Ο Μανόλο Χιμένεθ τσεκάρει την αγωνιστική κατάσταση των παικτών του και μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει το σχέδιό του για την Τούμπα και το ντέρμπι (7/12) με τον ΠΑΟΚ.

Οι προβληματισμοί του Ισπανού τεχνικού φάνηκαν εξάλλου λίγα λεπτά μετά το ντέρμπι του Κυπέλλου στο «Κλ. Βικελίδης» καθώς αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους παίκτες και στην κατάστασή τους. Για παράδειγμα, καθώς ο Φρέντρικ Γένσεν επέστρεψε έπειτα από έναν μήνα και χρειάστηκε να μείνει στο χορτάρι για περίπου 70 αγωνιστικά λεπτά, θέλει να ελέγξει κατά πόσο ο Φινλανδός μπορεί να αντέξει δεύτερο διαδοχικό «γεμάτο» παιχνίδι. Για τον Φαμπιάνο Λέισμαν ξεκαθάρισε ότι η κατάστασή του αξιολογείται σε καθημερινή βάση ενώ για τον Λορέν Μορόν στάθηκε στην ανάγκη προστασίας του «μοναδικού επιθετικού που διαθέτει αυτή τη στιγμή η ομάδα», υποστηρίζοντας επίσης ότι όλες οι αποφάσεις του λαμβάνονται με κριτήριο την εικόνα που παρουσιάζουν στις προπονήσεις.

Ό,τι ισχύει για τον Γένσεν, υφίσταται και στην περίπτωση του Μάρτιν Φρίντεκ αφού ο Τσέχος έβγαλε 80λεπτο στο ντέρμπι του Κυπέλλου έπειτα από μεγάλο διάστημα απουσίας. Κατ’ επέκταση, το ερώτημα δεν έχει να κάνει μόνο με την τακτική αξιολόγηση του Ισπανού αλλά και με τη διαθεσιμότητα του κάθε παίκτη παράλληλα των δυνάμεών του. Ο Χιμένεθ έχει πει κατ’ επανάληψη επίσης ότι ο μεγαλύτερος φόβος του είναι το ενδεχόμενο υποτροπών για ποδοσφαιριστές οι οποίοι απουσιάζουν μεγάλο διάστημα και προέρχονται από τραυματισμούς. Αυτός είναι και ο λόγος των διαδοχικών μεταθέσεων των ημερομηνιών επιστροφής του Φαμπιάνο.

Αρχικά, οι Βραζιλιάνος επρόκειτο να επιστρέψει με την ΑΕΚ σ’ έναν αγώνα στον οποίον δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε μετά τον τραυματισμό του Σούντμπεργκ. Έπειτα, θεωρήθηκε δεδομένη η επιστροφή του στο παιχνίδι με την Α.Ε.Λ. NOVIBET το οποίο επίσης παρακολούθησε από τον πάγκο, όπως και το ντέρμπι του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Είναι φανερό εν τέλει ότι ο 61χρονος τεχνικός δεν πρόκειται να ρισκάρει για ένα-δύο παιχνίδια, αλλά προτιμά να δώσει στους παίκτες τον χρόνο που χρειάζονται ούτως ώστε να επανέλθουν στη δράση και με περιορισμένες έως μηδενικές πιθανότητες υποτροπής. Προς αυτήν την κατεύθυνση, παραμένουν σε ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης οι Τάσος Δώνης και Τίνο Καντεβέρε καθώς ο Νοά Σούντμπεργκ δεν θα προλάβει παιχνίδι εντός του 2025 ενώ οι Χαμζά Μεντίλ και Μιγκέλ Αλφαρέλα θα επιστρέψουν στα τέλη του ερχόμενου Γενάρη.