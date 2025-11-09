Το κλίμα στον Άρη είναι βαρύ κι αυτό αναδείχθηκε μέσα από την (περίπου) ωριαία συζήτηση που ακολούθησε μετά την ισοπαλία με τον Αστέρα ΑΚΤΩΡ μεταξύ των Θόδωρου Καρυπίδη, Ρούμπεν Ρέγες και Μανόλο Χιμένεθ όπου ο Ισπανός τεχνικός ζήτησε τέσσερις μεταγραφές!

Αυτή η συνάντηση ήταν και ο λόγος της καθυστερημένης άφιξης του Μανόλο Χιμένεθ στην αίθουσα Τύπου. Μετά τη νέα αρνητική εμφάνιση και την ισοπαλία με τον Αστέρα ΑΚΤΩΡ, ο Θόδωρος Καρυπίδης βρέθηκε στον χώρο των αποδυτηρίων εκφράζοντας τα παράπονά του για τη νέα απώλεια βαθμών, κυρίως όμως την προβληματική εικόνα της ομάδας. Ακολούθησε ευρεία συζήτηση με τον Μανόλο Χιμένεθ και τον Ρούμπεν Ρέγες στην οποία ζητήθηκε από τον Ισπανό προπονητή να ερμηνεύσει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας και τους λόγους των αρνητικών αποτελεσμάτων.

Η άποψη του 61χρονου τεχνικού αναδείχθηκε μέσα και απ’ όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου όπου ξεκάθαρα ζήτησε ισχυρή δόση ενίσχυσης και την προσθήκη ποιοτικών ποδοσφαιριστών. Αυτό είπε και στην ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Άρης υποστηρίζοντας ότι είναι αναγκαίες οι προσθήκες ούτως ώστε να «μεγαλώσει» το ποιοτικό επίπεδο της ομάδας για να υπηρετήσει τους στόχους που έχουν οριοθετηθεί.

Επί της ουσίας, το μεταγραφικό ζήτημα κυριάρχησε στην κουβέντα, όπως εξάλλου έγινε και την παραμονή του αγώνα με τον Αστέρα ΑΚΤΩΡ. Είναι προφανές εν τέλει ότι ο Ρούμπεν Ρέγες εστιάζει σ’ αυτόν τομέα καθώς είναι εξίσου φανερό ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να περιμένει – σε σχέση με τα συμπεράσματα που ήδη έχει αποκομίσει – από το υπάρχον ρόστερ.