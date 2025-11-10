Έτσι χάνει και ο ΠΑΟΚ…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου προσπαθεί από την πλευρά του να εξηγήσει πώς ο ΠΑΟΚ έχασε για πρώτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε έναν αγώνα με τον Παναθηναϊκό που οι ασπρόμαυροι δεν τα έκαναν όλα όπως έπρεπε.

Να η είδηση! Έχασε ο ΠΑΟΚ και χάρηκαν όλοι οι άλλοι! Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και σε όλες τις συνθήκες μετράει η διαχείριση. Ήρθε ο καιρός να αναλύσει ο ΠΑΟΚ αλλά και να διαχειριστεί μία τέτοια κατάσταση…

Όλοι θα κάνουν την ανάλυσή τους για τους λόγους που ο ΠΑΟΚ έχασε για πρώτη φορά σε αυτό το πρωτάθλημα, θα την κάνουμε κι εμείς αν και η πιο σημαντική είναι πάντα η ανάλυση του προπονητή και του επιτελείου. Είναι βέβαιο ότι θα διαπιστώσουν τους λόγους που ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε σε ένα σημαντικό ματς και σε μια κομβική περίοδο. Ακόμα πιο σημαντικό είναι να περάσουν τα σωστά μηνύματα στους παίκτες, έτσι ώστε τα σημερινά λάθη να μην επαναληφθούν.



Άρα…

Γνωρίζαμε πριν τον αγώνα ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε το τελευταίο του χαρτί για να μην χάσει κάθε επαφή με τις πρώτες θέσεις. Ήταν δεδομένο με ποιο τρόπο θα μπει στο ματς, όπως και ήταν βέβαιο ότι δεν θα αντέξει μέχρι τέλους σε τέτοιους ρυθμούς. Σε πολλές περιπτώσεις στο πρώτο μέρος οι παίκτες του έβγαλαν με τις ενέργειές τους αυτή την αποφασιστικότητα, σε αντίθεση με τους ασπρόμαυρους που δεν είχαν ούτε την απαιτούμενη σωματική ενέργεια, ούτε και την πνευματική αποφασιστικότητα. Έτσι δεν κερδίζεις ένα ντέρμπι μέσα στην Αθήνα.

Στο τακτικό κομμάτι ο Λουτσέσκου επέλεξε να «χαλάσει» τα καλά δίδυμα στις πλευρές, που φέτος παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο build up, στην ανάπτυξη, στις υπεραριθμίες του και σε όλα. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ αποδείχθηκε αυτό που γνωρίζαμε, αλλά δεν αποτέλεσε την βασική επιλογή του προπονητή του: Τα δίδυμα Κένι-Ζίβκοβιτς και Μπάμπα-Τάισον είναι τα πιο ποιοτικά, αλλά και τα πιο δοκιμασμένα. Άλλη επιλογή έκανε ο Λουτσέσκου με βασικό τον Ντεσπόντοφ και τον Τάισον έξω. Εκείνος πάντα γνωρίζει καλύτερα, αλλά η συγκεκριμένη επιλογή δεν του βγήκε. Προφανώς και το διόρθωσε στo β' ημίχρονο, εκεί όμως που ατύχησε να χάσει τον Κωνσταντέλια! Επάνω στο διάστημα που οι πλευρές άρχισαν να λειτουργούν και το γήπεδο να… καταλαβαίνει τι έρχεται, εκεί τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας! Ήταν η μεγάλη γκαντεμιά. Να μην έχει ο ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο για πολλή ώρα την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. ( Σε αυτή μάλλον δικαιούνταν να δώσει το παρών και ο Μιχαηλίδης).

Ο ΠΑΟΚ έχασε το πρώτο μέρος με 2-0, στο καλό του διάστημα κέρδισε με 1-0 αφού δεν πρόλαβε να αξιοποιήσει το εκπληκτικό 25-75 κατοχής που έφθασε σε ένα σημείο και κάπως έτσι ηττήθηκε. Έτσι απλά, αφού στο τέλος λογικά ο Παναθηναϊκός έπαιζε και με χρόνο, όταν είχε να αντιμετωπίσει την ορμή και την ποιότητα του ΠΑΟΚ! Με βάση όλη την εικόνα η ισοπαλία θα ήταν πιο δίκαιη, αν και αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ μεγάλες φάσεις και στο καλό του διάστημα δεν είχε.

Έτσι χάνονται οι αγώνες ντέρμπι στις λεπτομέρειες, ο ΠΑΟΚ στο διάστημα που πετούσε, σημειώνει μία απώλεια που πρέπει να του φανεί χρήσιμη για τη συνέχεια και προχωράμε στη μεγάλη μάχη.

* Ο Σιώπης για την σκαριά στον Κωνσταντέλια δεν δέχθηκε ούτε παρατήρηση! Ο μόνος που του την «είπε» ήταν ο... εαυτός του, αφού πραγματικά στεναχωρήθηκε γι αυτό που έκανε στον νεαρό άσο. Εκπληκτικό ότι του δόθηκε το δικαίωμα να συνεχίσει απτόητος την αμυντική δουλειά του…

* Αντικειμενικά και μέσα σε όλα καταγράφηκε και… παγκόσμιο ρεκόρ γλιστρημάτων ειδικά από τους ασπρόμαυρους που δεν εκτίμησαν καλά και τον αγωνιστικό χώρο. Είτε έτσι, είτε αλλιώς όλοι βλέπουν τι ομάδα έχει ο ΠΑΟΚ και τι ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει. Ειδικά σε σχέση με τον Παναθηναϊκό είναι… πάρα πολύ μπροστά.

* Είχαμε και μπάσκετ σήμερα! ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Τα γνωστά δηλαδή γι άλλη μία χρονιά… Η μπασκετική γνώση του ΠΑΟΚ νικάει και το χρήμα! Και ο ΠΑΟΚ νικά και είναι πάνω από όλους τους «πλούσιους» της κατηγορίας που έχουν πολύ-πολύ πιο ακριβό μπάτζετ!