Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1: Συνθήματα με τον κόσμο οι πράσινοι
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στήριξαν απλόχερα τους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
Στο τέλος του αγώνα οι πράσινοι πήγαν μπροστά στη θ13 και πανηγύρισαν τη σπουδαία νίκη με 2-1, ενώ τραγούδησαν και συνθήματα με τον κόσμο. Οι φίλοι του τριφυλλιού φυσικά ζητούσαν το πρωτάθλημα και αυτή η νίκη επί του ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντική, αφού δεν απομακρύνθηκε κι άλλο η ομάδα από την κορυφή.
Ο Ράφα Μπενίτεθ φυσικά χάρηκε με την ψυχή του την πρώτη νίκη σε ελληνικό ντέρμπι. Στο τέλος του ματς πήρε αγκαλιά όλους τους παίκτες του και δεν έκρυβε την ικανοποίησή του.
