Κηφισιά: «Η ομάδα μας συνεχίζει να χτίζει δυναμική και δημιουργεί συνεχώς νέους φιλάθλους»

Το «ευχαριστώ» της Κηφισιάς στους φιλάθλους που εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια στο ματς με τον Ολυμπιακό στη Νεάπολη.

Η Κηφισιά έδωσε το πρώτο της μεγάλο παιχνίδι στη Νεάπολη, καθώς υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό, όμως δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε, καθώς «λύγισε» από τα δυο πέναλτι του Αμανί και την αποβολή του Μαϊντάνα.

Το γήπεδο της Νίκαιας ήταν γεμάτο, καθώς εκτός από τους περίπου 700 οπαδούς των Πειραιωτών βρέθηκαν και πολλοί φίλοι των γηπεδούχων, οι οποίοι παρόλο που η ομάδα τους έπαιζε στην άλλη άκρη της Αττικής εξάντλησαν όλα τα διάθεσιμα εισιτήρια και υποστήριξαν τους παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο με κόσμιο τρόπο.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων με ανάρτηση στα Social Media ευχαρίστησε τον κόσμο που έδωσε το παρών στη Νεάπολη και έκανε αναφορά στην ανάπτυξη του συλλόγου αυτά τα χρόνια, καθώς η Κηφισιά τώρα γράφει την ιστορία της και δημιουργεί φιλάθλους.

Η ανάρτηση της Κηφισιάς

«Το “ευχαριστώ” είναι λίγο για να περιγράψει κάποιος τα συναισθήματα για τη μεγάλη προσέλευση και την υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της Κηφισιάς στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, γεγονός που δείχνει τη δυναμική που συνεχίζει να χτίζει η ομάδα τα τελευταία χρόνια, με σταθερότητα και μεθοδικότητα.

Όλος αυτός ο κόσμος μετακινήθηκε από τη μια άκρη της Αττικής στην άλλη για να στηρίξει την ομάδα, με απόλυτα κόσμιο τρόπο και να δείξει σε όλη την Ελλάδα πως η Κηφισιά -ταυτόχρονα με τις αγωνιστικές της επιτυχίες- δημιουργεί συνεχώς νέους φιλάθλους, που τη στηρίζουν, όπου κι αν αγωνίζεται».