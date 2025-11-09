Ο Λούκας Βιγιαφάνιες τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό έπειτα από σύγκρουση με τον Ελ Καμπί και στην ανάπαυλα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Η Κηφισιά έκανε την πρώτη της ήττα στη Νεάπολη, καθώς έχασε από τον νταμπλούχο Ολυμπιακό, με 3-1, με τους γηπεδούχους να αγωνίζονται σε μεγάλο διάστημα του δεύτερου μέρους με δέκα ποδοσφαιριστές, λόγω της αποβλής του Λουτσιάνο Μαϊντάνα. Ο Σεμπάσταν Λέτο έφυγε με νέο αγωνιστικό «πονοκέφαλο» από το ματς, καθώς υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του Λούκας Βιγιαφάνιες.

O Aργεντινός χαφ τραυματίστηκε στο κεφάλι στο 43ο λεπτό, έπειτα από σύγκρουση με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί και στην ανάπαυλα άφησε τη θέση του στον... μοιραίο λόγω των δυο πέναλτι, Λαζάρ Αμανί, με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή να διακομίζεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Όπως προκύπτει υπάρχει κίνδυνος ο Βιγιαφάνιες να έχει υποστεί κάταγμα στο ζυγωματικό, το οποίο εφόσον επιβεβαιωθεί από τις εξετάσεις θα τον κρατήσει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα.

Θυμίζουμε πως ενόψει του ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα η Κηφισιά έχει γεμάτο απουσιολόγιο, καθώς τιμωρημένοι είναι οι Πόμπο, Μποτία, Ρούμπεν Πέρεθ, Παντελίδης, Ραμίρεζ και προστέθηκε ο Μαϊντάνα, λόγω της αποβολής του κόντρα στον Ολυμπιακό.