Μετά την ήττα του Ατρομήτου από το Βόλο στο Περιστέρι ο Λεωνίδας Βόκολος βρίσκεται σε δύσκολη θέση και μένει να φανεί εάν θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες.

Πολλά «σύννεφα» έχουν μαζευτεί για το Λεωνίδα Βόκολο. Ο Ατρόμητος έχασε εντός έδρας από το Βόλο με 1-0 και η διακοπή του Νοεμβρίου θα βρει τους Περιστεριώτες στη 10η θέση με 9 βαθμούς, χωρίς εντός έδρας νίκη.

Μετά το ματς φίλοι τoυ Ατρομήτου αποδοκίμασαν τον προπονητή της ομάδας τους, ο οποίος πλέον βρίσκεται σε επισφαλή θέση και δεν αποκλείεται η νέα διακοπή του πρωταθλήματος να φέρει ακόμα μια αλλαγή προπονητή σε ομάδα της Stoiximan Super League.

Ο 55χρονος τεχνικός ανέλαβε τους Περιστεριώτες το καλοκαίρι και σε δέκα ματς πρωταθλήματος έχει απολογισμό τρεις ισοπαλίες, πέντε ήττες και δυο νίκες σε Αγρίνιο και Ηράκλειο.

«Η εικόνα μας δεν ήταν κακή, μόνο μία ομάδα υπήρχε στο γήπεδο, εμείς. Ο Βόλος εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος και προηγήθηκε, όμως η μόνη ομάδα που είχε κατοχή και έκανε επίθεση ήταν ο Ατρόμητος. Το ποδόσφαιρο όμως πολλές φορές είναι άδικο, κρίνεται στις λεπτομέρειες», ανέφερε στις δηλώσεις του στη ΝΟVA ο Λεωνίδας Βόκολος μετά το «διπλό» του Βόλου.