Ατρόμητος - Βόλος 0-1: Τα highlights του αγώνα
Το γκολ του Χάμουλιτς και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Ατρόμητος - Βόλος 0-1.
Ο Βόλος με γκολ του Χάμουλιτς πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί του Ατρόμητου.
Στο 25' ο Σόρια έβγαλε σέντρα με το αριστερό και ο Χάμουλιτς με θαυμάσιο τελείωμα πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: eurokinissi, klodian lato
