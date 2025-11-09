Το γκολ του Χάμουλιτς και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Ατρόμητος - Βόλος 0-1.

Ο Βόλος με γκολ του Χάμουλιτς πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί του Ατρόμητου.

Στο 25' ο Σόρια έβγαλε σέντρα με το αριστερό και ο Χάμουλιτς με θαυμάσιο τελείωμα πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Τα highlights του αγώνα