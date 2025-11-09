Μουκουντί: «Η ομάδα έδειξε προσωπικότητα»
Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα με 0-1 από το Ηράκλειο επί του ΟΦΗ, με τον Αρόλντ Μουκουντί να μιλάει στην κάμερα του Cosmote TV.
«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Είχαμε την κατοχή, δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Σε γενικές γραμμές η εικόνα ήταν καλή. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και να έχουμε ανάλογη απόδοση μετά τη διακοπή των Εθνικών», σχολίασε αρχικά ο Καμερουνέζος στόπερ.
Όσο για το αν μίλησε η προσωπικότητα των παικτών της ΑΕΚ, υπογράμμισε: «Θεωρώ πως η ομάδα έδειξε την απαιτούμενη προσωπικότητα. Δεν είναι εύκολο να έχεις υπομονή όταν σου ακυρώνονται δύο γκολ. Είναι δύσκολο με έναν αντίπαλο να αμύνεται όλος πίσω από την μπάλα, αλλά δείξαμε επιμονή και πήραμε τη νίκη».
