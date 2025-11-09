Κυριακίδης: «Υπήρχαν παίκτες που λειτούργησαν ως ηγέτες, πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί»

Ο εκ των βοηθών του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, Ηλίας Κυριακίδης αναφέρθηκε στην προσωπικότητα που έβγαλαν οι παίκτες στο διπλό επί του ΟΦΗ, αλλά στάθηκε και στις πολλές χαμένες ευκαιρίες των κιτρινόμαυρων.

Ο Μάρκο Νίκολιτς λόγω του ότι είχε συμπληρώσει τρεις κίτρινες δεν κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ στο διπλό (0-1) επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο, με τον Ηλία Κυριακίδη μετά το τέλος του παιχνιδιού να μιλάει στην Cosmote TV.

«Ήταν μια δίκαιη νίκη. Ήμασταν κυρίαρχοι σε όλο το ματς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί για να είναι λιγότερο αγιωτικές οι νίκες και να ξεδιπλώνουμε περισσότερα πράγματα μέσα στο παιχνίδι», σχολίασε αρχικά ο Κυριακίδης και συνέχισε λέγοντας:

«Πέρα από όλα τα άλλα, από κάθε σχέδιο, η προσωπικότητα των παικτών εντός και εκτός γηπέδου είναι απαραίτητη. Σήμερα την είχαμε σε μεγάλο βαθμό. Υπήρχαν παίκτες που λειτούργησαν ως ηγέτες. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη τον κόσμο και για τα πολλά παιδιά που υπήρχαν στο γήπεδο».

Ο Ηλίας Κυριακίδης μίλησε στη συνέχεια και στη συνέντευξη Τύπου:

«Πιστεύουμε πως ήταν μια δίκαιη νίκη, ήμασταν κυρίαρχοι από την αρχή μέχρι το τέλος και για να κερδίζουμε λιγότερο αγχωτικά θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Για παράδειγμα στις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί οι παίκτες, στο σύνολο τους, έδειξαν προσωπικότητα και αυτό μας αφήνει ικανοποιημένους. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Είδα χθες πολλά ζευγάρια με μικρά παιδιά στην υποδοχή της ομάδας μας στο αεροδρόμιο και σκεπτόμενος μετά το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του Μαρίου, θα ήθελα να πω στα παιδιά μεγαλώνοντας να έχουν μεγαλύτερη αγάπη για την ίδια την ζωή, να σκέφτονται πως η ομάδα που αγαπούν δεν σημαίνει ταυτόχρονα πως πρέπει να μισούν κάποια άλλη. Να ερωτεύονται, να μεγαλώνουν σωστά, να βρίσκονται μαζί, με όσα τους χωρίζουν για τις κοινωνικές ανισότητες και εκεί να βρίσκονται μαζί και όχι απέναντι».