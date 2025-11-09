ΟΦΗ - ΑΕΚ: «Έκρυψαν» την μπάλα Πινέδα και Πιερό, άνοιξε το σκορ ο Μεξικάνος (vid)
Στο 75ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο ο Πινέδα συνεργάστηκε άψογα με τον Πιερό και άνοιξε το σκορ.
Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ο Δικέφαλος ήταν ανώτερος του ΟΦΗ, σπατάλησε ευκαιρίες και εν τέλει κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 75ο λεπτό.
Πινέδα και Πιερό «έκρυψαν» την μπάλα με 1-2, ο θηδριώδης φορ από την Αϊτή κράτησε την μπάλα στην περιοχή, την «έσπασε» στον Μεξικανό, ο οποίος έκανε μια ντρίμπλα, βγήκε τετ α τετ και με υπέροχο συρτό πλασέ νίκησε τον Λίλο για το 0-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.