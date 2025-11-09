Στο 75ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο ο Πινέδα συνεργάστηκε άψογα με τον Πιερό και άνοιξε το σκορ.

Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ο Δικέφαλος ήταν ανώτερος του ΟΦΗ, σπατάλησε ευκαιρίες και εν τέλει κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 75ο λεπτό.

Πινέδα και Πιερό «έκρυψαν» την μπάλα με 1-2, ο θηδριώδης φορ από την Αϊτή κράτησε την μπάλα στην περιοχή, την «έσπασε» στον Μεξικανό, ο οποίος έκανε μια ντρίμπλα, βγήκε τετ α τετ και με υπέροχο συρτό πλασέ νίκησε τον Λίλο για το 0-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.