Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3: Τα Highlights από τη νίκη των Πειραιωτών στη Νεάπολη
Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το γήπεδο της Νεάπολης με αντίπαλο την Κηφισιά με 2 γκολ του Ελ Καμπί και 1 του Νασιμέντο.
Ήταν ένα γεμάτο παιχνίδι αυτό της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό (1-3). Είχε 4 γκολ (2 του Ελ Καμπί και από 1 των Νασιμέντο και Παντελίδη), τρία που ακυρώθηκαν για τους Πειραιώτες και τρία δοκάρια των παικτών των Ερυθρολεύκων. Επίσης την αποβολή του Μαϊντάνα. Δείτε τα τέρματα και τις πιο σημαντικές στιγμές.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
