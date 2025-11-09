Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το γήπεδο της Νεάπολης με αντίπαλο την Κηφισιά με 2 γκολ του Ελ Καμπί και 1 του Νασιμέντο.

Ήταν ένα γεμάτο παιχνίδι αυτό της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό (1-3). Είχε 4 γκολ (2 του Ελ Καμπί και από 1 των Νασιμέντο και Παντελίδη), τρία που ακυρώθηκαν για τους Πειραιώτες και τρία δοκάρια των παικτών των Ερυθρολεύκων. Επίσης την αποβολή του Μαϊντάνα. Δείτε τα τέρματα και τις πιο σημαντικές στιγμές.



