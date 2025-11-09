ΑΕΚ: Εκτός με ενοχλήσεις ο Κουτέσα
Στη μεσοεπιθετική γραμμή έχουν μαζευτεί οι απουσίες της ΑΕΚ αυτό το διάστημα, καθώς μετά τους Ζίνι και Νίκλας Ελίασον, το νέο πρόβλημα αφορά τον Ντέρεκ Κουτέσα.
Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ νιώθει ενοχλήσεις από το παιχνίδι με τη Σάμροκ Ρόβερς που δεν του επιτρέπουν να είναι διαθέσιμος για τον σημερινό αγώνα στο Παγκρήτιο κόντρα στον ΟΦΗ.
Μένει να γίνει γνωστό πλέον το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζει καθώς και το χρονικό διάστημα που δεν θα μείνει εκτός. Περισσότερα πάνω σε αυτό θα φανούν από αύριο.
Θυμίζουμε πως πέραν των Ζίνι, Ελίασον και Κουτέσα, η ΑΕΚ δεν έχει διαθέσιμους για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ και τους Ρότα και Βίντα που εκτίουν.
