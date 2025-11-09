Όπως αναμενόταν, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς καλύπτει τη θέση του τιμωρημένου Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας της ΑΕΚ για τον αγώνα απέναντι στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Η ΑΕΚ ψάχνει διπλό στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ για να πάει με ηρεμία στη διακοπή με τον Μάρκο Νίκολιτς, όπως αναμενόταν βάσει δοκιμών, να επιλέγει τον Γκατσίνοβιτς στο δεξί άκρο της άμυνας λόγω της απουσίας του τιμωρημένου Ρότα.

Ο Πένραϊς επανέρχεται στα αριστερά, με τον Στρακόσα στην εστία και τους Ρέλβας και Μουκουντί να διατηρούνται στο κέντρο της άμυνας.

Οι Μαρίν και Πινέδα παραμένουν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Ζοάο Μάριο να επανέρχεται μπροστά τους. Ο Νίκολιτς άλλαξε και τα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής του γραμμής, με τους Κοϊτά και Καλοσκάμη να ξεκινάνε αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, με τον Γιόβιτς να παραμένει στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γιόνσον, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Πιερό.

Θυμίζουμε ότι στον πάγκο της ΑΕΚ δεν θα καθίσει ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει συμπληρώσει τρεις κίτρινες, με συνέπεια να βρίσκεται στις εξέδρες του Παγκρήτιου. Όσον αφορά τον Κουτέσα, ο Ελβετός μεσοεπιθετικός έμεινε εκτός με ενοχλήσεις.