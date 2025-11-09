Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος λόγω τιμωρίας με τρεις κίτρινες δεν θα κάθεται στον πάγκο της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, πήρε θέση στις εξέδρες του Παγκρήτιου.

Όπως είναι γνωστό, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει συμπληρώσει τρεις κίτρινες κάρτες και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ΑΕΚ στο σημερινό ματς με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στο Παγκρήτιο, με τον Νίκολιτς να παίρνει θέση στις εξέδρες, συνοδευόμενος από τους Μηνά Λυσάνδρου, Αλέξη Δέδε και Νίκο Παντερμαλή.

Ο Νίκολιτς κατευθύνθηκε στη συνέχεια στη σουίτα από όπου θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση, ενώ μαζί του θα είναι και ο τιμ μάνατζερ. Δημήτρης Ναλιτζής, ο οποίος επίσης είναι τιμωρημένος λόγω της αποβολής του στο τελευταίο ματς με τον Παναιτωλικό.