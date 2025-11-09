Άρης: Αυτή είναι η 11αδα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης

Άρης: Αυτή είναι η 11αδα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης

Βασίλης Βλαχόπουλος
Ο Άρης

bet365

Σε μια έκπληξη προχώρησε ο Μανόλο Χιμένεθ στον καταρτισμό της 11αδας για τον αγώνα (15:00) με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλ. Βικελίδης» καθώς ο Μορουτσάν είναι στο αρχικό σχήμα.

Ο Μανόλο Χιμένεθ διατήρησε τον Κώστα Γαλανόπουλο στο αρχικό σχήμα στο οποίο βρίσκεται και ο Ολίμπιου Μορουτσάν ο οποίος θα αγωνιστεί στη δεξιά πτέρυγα – ενώ ο Πιόνε Σίστο θα είναι στην αντίστοιχη αριστερή.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής είναι οι Μόντσου, Ράτσιτς ενώ στην τετράδα της άμυνας οι Σούντμπεργκ-Άλβαρο είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας και οι Φαντιγκά-Τεχέρο οι δύο πλάγιοι full back καθώς ο Σωκράτης Διούδης επέστρεψε κάτω από την εστία.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα