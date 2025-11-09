Άρης: Αυτή είναι η 11αδα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης
Ο Μανόλο Χιμένεθ διατήρησε τον Κώστα Γαλανόπουλο στο αρχικό σχήμα στο οποίο βρίσκεται και ο Ολίμπιου Μορουτσάν ο οποίος θα αγωνιστεί στη δεξιά πτέρυγα – ενώ ο Πιόνε Σίστο θα είναι στην αντίστοιχη αριστερή.
Στον άξονα της μεσαίας γραμμής είναι οι Μόντσου, Ράτσιτς ενώ στην τετράδα της άμυνας οι Σούντμπεργκ-Άλβαρο είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας και οι Φαντιγκά-Τεχέρο οι δύο πλάγιοι full back καθώς ο Σωκράτης Διούδης επέστρεψε κάτω από την εστία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Άρης - Asteras Aktor: Πού θα δείτε την αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, οι υπόλοιπες μάχες της Superleague και το Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ
- Stoiximan Super League: Φουλ αγωνιστική δράση με το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει