Σε μια έκπληξη προχώρησε ο Μανόλο Χιμένεθ στον καταρτισμό της 11αδας για τον αγώνα (15:00) με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλ. Βικελίδης» καθώς ο Μορουτσάν είναι στο αρχικό σχήμα.

Ο Μανόλο Χιμένεθ διατήρησε τον Κώστα Γαλανόπουλο στο αρχικό σχήμα στο οποίο βρίσκεται και ο Ολίμπιου Μορουτσάν ο οποίος θα αγωνιστεί στη δεξιά πτέρυγα – ενώ ο Πιόνε Σίστο θα είναι στην αντίστοιχη αριστερή.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής είναι οι Μόντσου, Ράτσιτς ενώ στην τετράδα της άμυνας οι Σούντμπεργκ-Άλβαρο είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας και οι Φαντιγκά-Τεχέρο οι δύο πλάγιοι full back καθώς ο Σωκράτης Διούδης επέστρεψε κάτω από την εστία.