Ο Ράφα Μπενίτεθ προσανατολίζεται και πάλι σε λίγες αλλαγές στην αρχική του ενδεκάδα για το μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (21:00-Cosmote Sport 1) τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο στο μεγάλο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με στόχο να πετύχει την πρώτη μεγάλη φετινή νίκη επί ελληνικού εδάφους, η οποία βοηθήσει να κλείσει μ' ένα ωραίο σερί δύο νικών τις υποχρεώσεις του μέχρι τον διάλειμμα των εθνικών ομάδων.

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ έχουν και πάλι αρκετές απουσίες. Μπορεί ο Γερεμέγεφ να ξεπέρασε την ίωσή του και να μπήκε στην αποστολή την τελευταία στιγμή, έχοντας χάσει 2-3 προπονήσεις, ωστόσο έμειναν εκτός αποστολής τέσσερις σημαντικές ποδοσφαιριστές τους. Ο Ρενάτο, ο Καλάμπρια, ο Ντέσερς και ο Σφιντέρσκι, με τον τελευταίο να αποκομίζει πρόβλημα από το ματς με την Μάλμε, όπου και είχε γίνει αλλαγή στο ημίχρονο.

Στα θετικά φαίνεται πως ο Πελίστρι θα είναι διαθέσιμος μετά από καιρό, έστω για να βοηθήσει την ομάδα του ερχόμενος από τον πάγκο για λίγα λεπτά. Από την δική του πλευρά ο ΠΑΟΚ έχει μόνο τον Καμαρά, ο οποίος είναι πιθανό να καταφέρει να βρίσκεται στον πάγκο.

Να σημειωθεί πως καμία από τις δύο ομάδες δεν έβγαλε αποστολή για τον αγώνα αυτό.

Οι 2-3 στοχευμένες αλλαγές που σκέφτεται ο Μπενίτεθ για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν σκοπεύει να κάνει πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα του σε σχέση με τον αγώνα της Πέμπτης (06/11) με την Μάλμε στην Σουηδία, μιας και μετά έρχεται και η διακοπή των εθνικών ομάδων, οπότε οι περισσότεροι παίκτες θα ξεκουραστούν από τα συνεχόμενα ματς.

Ο Ισπανός τεχνικός πιθανότατα θα πάει σε 2-3 αλλαγές. Ο Λαφόν λογικά θα παραμείνει στην θέση του κάτω από τα δοκάρια, μετά και την αρκετά καλή εικόνα που είχε στον μεδοβδόμαδο αγώνα, όπου ήταν εκεί όποτε χρειάστηκε για την ομάδα του.

Στο κέντρο της άμυνας οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά είναι πιθανότερο να παραμείνουν στην ενδεκάδα, παρ' ότι ο Ίνγκασον διεκδικεί θέση. Στα δεξιά θα είναι ο Κώτσιρας ενώ στα αριστερά έχει προβάδισμα ο Κυριακόπουλος, παρ' ότι και ο Μλαντένοβιτς ερίζει για την θέση.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια θα είναι για έναν ακόμα αγώνα ο «στυλοβάτης» της. Ο Τσέριν θα επανέλθει μπροστά του στο «8» ενώ ερωτηματικό υπάρχει με την θέση του δεκαριού. Το πιθανότερο σενάριο είναι να δούμε εκεί την τριάδα του Μάλμε με Τζούρισιτς, Τετέ και Ζαρουρί, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο να επανέλθει στην ενδεκάδα ο Μπακασέτας, κάτι που σημαίνει πως εκεί θα δούμε τον Τετέ δεξιά κι έναν εκ των Τζούρισιτς και Ζαρουρί στα αριστερά.

Στην κορυφή της επίθεσης θα πάρει θέση βασικού ο Πάντοβιτς.