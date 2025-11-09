Όλοι οι καλύτεροι του πρωταθλήματος στο Κηφισιά-Ολυμπιακός!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το κρίσιμο, όσο και δύσκολο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Κηφισιά.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού το μεσημέρι στη Νεάπολη είναι αυτό που λέμε ο ορισμός του επικίνδυνου.

Δεν είναι μόνο ότι ο Ολυμπιακός γενικά με τις νεοφώτιστες ομάδες σπάνια παίζει όπως πρέπει να παίξει, κάτι που δυστυχώς ισχύει εδώ και χρόνια. Είναι και ότι ο συγκεκριμένος αντίπαλος πραγματικά φέτος εμφανίζει μία ομάδα που πολύ δύσκολα μπορείς να την κερδίσεις, ειδικά δε στα παιχνίδια με τους σημαντικούς του πρωταθλήματος. Και δη ανεξαρτήτως του πώς πηγαίνει το παιχνίδι!

Η Κηφισιά λοιπόν…

Έχανε 1-2 από τον Παναθηναϊκό και κέρδισε τελικά 3-2 με γκολ στο 94’!

Κέρδιζε 2-0 την ΑΕΚ και τελικά έχασε με γκολ στο 92’!

Έχασε από τον Άρη 0-1 με ένα γκολ στο 87’!

Κέρδιζε τον Λεβαδειακό 2-0 κι έχασε τελικά 2-3!

Πρόκειται για αντίπαλο που δεν μπορείς να τον ψυχολογήσεις. Μπορεί να κερδίζει, όπως βλέπουμε 2-0 στα πρώτα 25 με 30 λεπτά, αλλά στο φινάλε να υποκύψει. Μπορεί, όμως, και να χάνει, αλλά να το γυρίσει. Σίγουρα, πάντως, όλα τα παιχνίδια της με τις ομάδες της πρώτης εξάδας της βαθμολογίας κρίθηκαν στο όριο. Με την υποσημείωση ότι τα τρία από τα τέσσερα τα έχασε, κάνοντας πραγματικά όμως πολύ καλή προσπάθεια, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι.

Είναι εντυπωσιακό ότι η Κηφισιά έχει την επίθεση Νο 4 του πρωταθλήματος με 16 γκολ στο ενεργητικό της (21 Λεβαδειακός, 20 Ολυμπιακός, 19 ΠΑΟΚ), αλλά δεν μπορεί να βρει την ισορροπία της αμυντικά, με συνέπεια με 15 γκολ παθητικό να έχει τη Νο 6 χειρότερη άμυνα (Πανσερραϊκός 20, ΟΦΗ 19, Λάρισα 18, Αστέρας και Παναιτωλικός 16).

Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα στη Νεάπολη θα βρεθούν οι κορυφαίοι σε γκολ και ασίστ και τελικές μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα!!! Ο Ελ Κααμπί πρώτος σκόρερ με έξι γκολ, ο Παντελίδης δεύτερος με πέντε κι ο Ταρέμι με τον Τετέη στην τρίτη θέση με τέσσερα…Ο Τετέη πρώτος σε ασίστ με τέσσερις κι ο Ποντένσε δεύτερος με τρεις…Ο Ελ Κααμπί περισσότερες τελικές (31) και ο Πόμπο με τον Τετέη δεύτεροι σε τελικές (27)…

Θεωρητικά είναι ματς για πολλά γκολ-η Κηφισιά δεν έχει σκοράρει μόνο σε ένα, στο Χαριλάου, από τα 13 παιχνίδια της σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Ο δε Ολυμπιακός έχει σκοράρει και στα 11 στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο.

Αλλά στο ποδόσφαιρο στην πραγματικότητα ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι λέγαμε και για το Ολυμπιακός-PSV κι έληξε 1-1 με το δεύτερο γκολ στο 93’.

Άσχετο: Είχα γράψει τις προάλλες ότι ήταν καθαρά θέμα χρόνου για τον Λανουά να ορίσει σε κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού τον Βεργέτη. Έτσι, συνεχίζει τον κύκλο των ορισμών με όλους τους διαιτητές με τους οποίους δεν κέρδισε πέρυσι ο Ολυμπιακός! Τσιμεντερίδης (Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 2-2), Τσακαλίδης (Ολυμπιακός-Αστέρας 1-1) και τώρα Βεργέτης (Ολυμπιακός-Παναιτωλικός 0-0). Ο κύκλος θα ολοκληρωθεί με Ευαγγέλου (Καλλιθέα-Ολυμπιακός 1-1) και Πολυχρόνη (Ολυμπιακός-Καλλιθέα 1-1 Κύπελλο). Και μετά φτου κι από την αρχή!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ήθελα να το γράψω καιρό, αλλά για κάποιο λόγο ξεχνιόμουν. Την καλύτερη εκτέλεση απευθείας φάουλ στη φετινή σεζόν στον Ολυμπιακό την έχουμε δει από τον Ποντένσε. Στο 3-2 επί του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη. Αν θυμάστε, η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και δεν έφυγε άουτ, αλλά «γύρισε» στη μικρή περιοχή. Ήταν δηλαδή η σχεδόν τέλεια εκτέλεση.

Η απορία μου είναι γιατί ο Ποντένσε δεν ξανακτύπησε άλλο απευθείας φάουλ από τότε! Λες και έχει ο Ολυμπιακός άλλους σπεσιαλίστες. Κανείς δεν έχει σκοράρει από απευθείας εκτέλεση φάουλ από τότε που έφυγε ο Φορτούνης.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍 για τον Έσε μέσα στο θάλαμο υποξίας που υπάρχει στο Ρέντη!