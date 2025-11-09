Άρης - Asteras Aktor: Πού θα δείτε την αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League
Ο Άρης υποδέχεται απόψε τον Αστέρα Aktor στο «Κλ. Βικελίδης» για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι «κίτρινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό ενώ οι Αρκάδες θέλουν να δημιουργήσουν ένα θετικό σερί, μετά τη νίκη που πέτυχε την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στον ΟΦΗ, που ήταν και η πρώτη τους στο φετινό πρωτάθλημα.
Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν θα έχει στην διάθεσή του πέντε ποδοσφαιριστές, αφού οι Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Δώνης, Μισεουί και Μεντίλ δεν κατάφεραν να είναι έτοιμοι για τον αγώνα αυτό, όμως ο Ισπανός κόουτς μπορεί να υπολογίζει και πάλι στον Διούδη.
Ο Κρις Κόουλμαν από την άλλη δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Μακέντα, που είχε μικροενοχλήσεις, τον Μούμο που έχει θέμα στον προσαγωγό, αλλά και τον τιμωρημένο Φερνάντεθ.
Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του Άρης - Αστέρας Aktor
Το παιχνίδι αναμένεται να ξεκινήσει στις 15:00 και είναι στην ουσία το ένα από τα δύο πρώτα χρονικά στο σημερινό πρόγραμμα και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports 2.
