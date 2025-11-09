ΟΦΗ - ΑΕΚ: Πού θα δείτε την αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Διαβάστε σε ποιο κανάλι θα δείτε την αναμέτρηση ανάμεσα στον ΟΦΗ και την ΑΕΚ για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Το Παγκρήτιο φόρεσε τα... καλά του και είναι έτοιμο να υποδεχτεί την σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στον ΟΦΗ και την ΑΕΚ για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Οι Κρητικοί θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και να... ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα αλλά και να αποκτήσουν ψυχολογία ενόψει της διακοπής των εθνικών ομάδων.

Από την άλλη, η ΑΕΚ προέρχεται από τη δύσκολη νίκη με τον Παναιτωλικό και την εντός έδρας ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς στο Conference League, με αποτέλεσμα το διπλό να είναι... μονόδρομος για την Ένωση στην Κρήτη, ώστε να διατηρήσει και χαμηλά τη διαφορά από την κορυφή (-4 με ντέρμπι του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό).

Η πρώτη σέντρα έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 17:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.