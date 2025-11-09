ΟΦΗ - ΑΕΚ: Πού θα δείτε την αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League
Το Παγκρήτιο φόρεσε τα... καλά του και είναι έτοιμο να υποδεχτεί την σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στον ΟΦΗ και την ΑΕΚ για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.
Οι Κρητικοί θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και να... ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα αλλά και να αποκτήσουν ψυχολογία ενόψει της διακοπής των εθνικών ομάδων.
Από την άλλη, η ΑΕΚ προέρχεται από τη δύσκολη νίκη με τον Παναιτωλικό και την εντός έδρας ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς στο Conference League, με αποτέλεσμα το διπλό να είναι... μονόδρομος για την Ένωση στην Κρήτη, ώστε να διατηρήσει και χαμηλά τη διαφορά από την κορυφή (-4 με ντέρμπι του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό).
Η πρώτη σέντρα έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 17:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, οι υπόλοιπες μάχες της Superleague και το Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ
- Stoiximan Super League: Φουλ αγωνιστική δράση με το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει
- Γκρούγιτς: «Προετοιμαζόμαστε για σκληρό ματς στην Κρήτη, να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα»