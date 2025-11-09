Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr για την σημαντική νικη στο μπάσκετ, την απαραίτητη στο ποδόσφαιρο κόντρα στον Αστέρα και τα…παπατζιλίκια περί επενδυτών.

Θα αρχίσω ανάποδα, αλλά πραγματικά είναι φοβερό πως προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την τρέλα, την δίψα, την αγωνία του κόσμου του Άρη για ένα καλύτερο αύριο. Εδώ και περίπου ένα μήνα από την στιγμή που με πολύ μεγάλη προσοχή έχουμε σημειώσει και εδώ στο gazzetta.gr, αλλά και στη Novibet AllAboutARIS TV, την κινητικότητα που υπάρχει, ώστε να υπάρξουν οι προϋποθέσεις προσέγγισης ισχυρών οικονομικών παραγόντων στον ποδοσφαιρικό Άρη, έχει στηθεί ένα παιχνίδι παραπληροφόρησης και…μπουρδολογίας για υποτιθέμενους επενδυτές.

Όποιος αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος του Άρη διψάει για ένα καλύτερο αύριο…κοτσάρει ένα…ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ σε άρθρο, βίντεο, «ρεπορτάζ» και πολύ εύκολα δεκαπλασιάζει τα views, τα κλικ και ότι άλλο θέλει. Μπορεί να μην λέγεται τίποτα στο βίντεο, να μην γράφεται τίποτα στο… ρεπορτάζ πέρα από τα μούπε, σούπε, άκουσα και φυσικά το…έμαθα από μέσα. ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ, αλλά οι τίτλοι είναι ‘Έρχεται επενδυτής, εξαγορά της ΠΑΕ Άρης, Πωλήθηκε ο Άρης».

Οι ίδιοι άνθρωποι φυσικά διέσπειραν τις ψευδείς ειδήσεις για μεταγραφή του Πάλμα στην ΑΕΚ, του Μορόν σε ΑΕΚ,ΠΑΟ, του Φαμπιάνο σε ΠΑΟ και ΠΑΟΚ, είχαν αποκλειστικότητα για καταδίκη για Ντουρμισάι, ήξεραν ότι ο Άρης δεν θα πάρει αδειοδότηση και δεν θα παίξει στην Ευρώπη, έγραφαν για ένταλμα σύλληψης του Καρυπίδη και αναζήτηση στα πλαίσια του αυτοφώρου ενώ έβλεπε στο Καραϊσκάκης ΟΣΦΠ-Άρης, φυσικά ότι πιάστηκε με την γίδα στην πλάτη με την περίπτωση Λάτσκοφ και δεκάδες ακόμα…αποκαλύψεις μπαρουφών.

Πάντα στοχευμένα-όπως τώρα με τα μυθεύματα για κακή σχέση Χιμένεθ-Ρέγες, πάντα στοχεύοντας στο θυμικό από την μία, την δίψα και την τρέλα του κόσμου του Άρη για την έλευση ενός πολύ μεγάλου επενδυτή. Θα το σημειώσω μία ακόμα φορά. Στο ποδόσφαιρο αυτή την στιγμή υπάρχει μία μεγάλη και πολύπλευρη προσπάθεια που θα κορυφωθεί όταν εντός πιθανότατα του Νοέμβρη-αρχές Δεκέμβρη ολοκληρωθεί η ένταξη του ΑΣ στον εξωδικαστικό μηχανισμό. ΟΤ-ΑΝ προκύψει κάτι επί της ουσίας-και αισιοδοξώ- ότι θα προκύψει όπως ακριβώς είχα σημειώσει και 3 μήνες πριν την έλευση του Σιάο στο μπάσκετ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΗ θα το πληροφορηθεί ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ.

Νίκες και γεμάτα γήπεδα…

Ως τότε η ομάδα πρέπει να συνεχίσει με ηρεμία και αξιοπιστία σε οικονομικό επίπεδο, να λειτουργεί όπως επιβάλλεται και να…κερδίζει. Η νίκη σήμερα κόντρα στον Αστέρα είναι επιτακτική ανάγκη και πρέπει να την πάρει ο Άρης με κάθε μέσο και τρόπο. Προσωπικά σας έχω αναφέρει ότι πιστεύω στον Χιμένεθ, βλέπω πράγματα από τον Ισπανό, όπως βλέπω και μία…κριτική άδικη και σε πολλά σημεία ύποπτη γιατί παρόμοια δεν υπήρξε με κανέναν άλλο. Χαλάει την πιάτσα σε πολλούς ο Χιμένεθ γιατί δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του μέσα στα αποδυτήρια και αυτό ακριβώς επικροτούν και ο Ρέγες και ο Καρυπίδης. Προσέξτε, σαφώς κάνει και λάθη, ειδικά όταν έπρεπε να βρει ουκ ολίγες αλχημείες λόγω των πολλών τραυματισμών. Έχει ωστόσο βελτιώσει την καθημερινότητα της ομάδας, έχει επιβάλλει πιο επαγγελματικές συνθήκες, έχει απαιτήσει και πετύχει την πειθαρχία στα αποδυτήρια και φυσικά πρέπει να συνεχίσει με διάρκεια και…νίκες! Δεν με ενδιαφέρει με ποιο σχηματισμό, με ποια ενδεκάδα και ποιες αλλαγές θα πάρει τη νίκη σήμερα, αρκεί να την πάρει. Να δουλέψει στην διακοπή και μετά να τον κρίνουμε και εμείς πιο αυστηρά γιατί πλέον και οι τραυματίες θα είναι σε…κανονικό αριθμό και όχι νοσοκομείου, αλλά πλέον θα έχει βρεθεί και αρκετό καιρό μέσα στο γήπεδο για να δουλέψει με τους παίκτες του. Και Γενάρη προσθαφαιρέσεις που χρειάζεται και θα ζητήσει. Ως τότε όμως πρώτα οι νίκες στο πρωτάθλημα και φυσικά το κύπελλο.

Βελτιώνεται το μπάσκετ, ενίσχυση με Νουά και…

Στο μπάσκετ η ομάδα κέρδισε πολύ άνετα την καλή ομάδα της Μυκόνου, τελικά ο Άρης θα παραμείνει με τον Παναθηναϊκό οι μόνες ομάδες που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΕΙ ΠΟΤΕ. Κακό, κάκιστο το ξεκίνημα φέτος, αλλά η υπερβολή στην απαξίωση πολλές φορές έχει γίνει συνήθεια από κάποιους που εμφανίζονται μόνο στις ήττες. Και φυσικά δεν αναφέρομαι σε όσους ορθώς ασκούσαν κριτική για το συνονθύλευμά επί Κάραιτζιτς, αλλά όσους έστειλαν την ομάδα στην Α2 χωρίς να έχουν φόβο ότι θα πέσει το ταβάνι του Παλέ στο κεφάλι τους. Γιατί; Μα φυσικά επειδή δεν έρχονται στο γήπεδο, αλλά…δουλεύουν μόνο πληκτρολόγιο!

Η ομάδα ενισχύθηκε με ένα παίκτη που στα χαρτιά είναι από τα ψηλά ράφια για τα δεδομένα του ελληνικού μπάσκετ. Καθρέφτης φυσικά το παρκέ και για το Νουά και εκεί θα κριθεί. Η ομάδα εξακολουθεί να ψάχνει…σκόρερ, θα περιμένει για λίγο ακόμα τον Γκριν, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η ήττα από τον ΠΑΟΚ έδωσε στον Ζήση την έγκριση για ουσιαστική ενίσχυση και όχι λύσεις της σειράς. Το πιο μεγάλο κέρδος για τον Άρη όμως είναι η αντίληψη που δείχνουν να αποκτούν συγκεκριμένοι παίκτες όπως ο Τζόουνς. Γιατί και χθες 21 λάθη έκανε ο Άρης, αλλά είχε θέληση και πάθος για τη νίκη, όπως άλλωστε σημείωσε και ο προπονητής της Μυκόνου. Αν καταφέρουν να την μεταδώσουν στο σύνολο της ομάδας, σίγουρα ο Άρης θα έχει πέρα από μία εταιρία με μηδενικά χρέη και μία ομάδα με μεγαλύτερες αξιώσεις.

Ραντεβού σήμερα πλέον, όπως παλιά νωρίς στο Βικελίδης. Δεν είναι τυχαία η μάχη που δίνουν ορισμένοι, ώστε να σας πείσουν να απέχετε. Ξέρουν, όπως ήξεραν στον ΑΣ που κατατροπώθηκαν, ξέρουν όπως ήξεραν στο μπάσκετ με Σιάο, ότι το γεμάτο γήπεδο είναι καθοριστικός παράγοντας…αλλαγής! Όπως δόθηκε το έναυσμα στην γιορτή στο Παλέ στις 25 Μαρτίου μετά το κάλεσμα των συνδέσμων, έτσι και τώρα. Στις 15:00 στο Βικελίδης το ραντεβού και με…πολύ επαρχία on the road to home!