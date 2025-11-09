Τουμπά: «Μας έχει βοηθήσει σε πνευματικό επίπεδο ο Μπενίτεθ, να είμαστε συμπαγείς στην άμυνα με τον ΠΑΟΚ»

Ο Αχμέντ Τουμπά

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Αχμέντ Τουμπά μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (09/11-21:00) για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι δηλώσεις του θα προβληθούν στο pre game show που θα προβληθεί πριν από τον αγώνα.

Ο Αλγερινός κεντρικός αμυντικός των «πρασίνων» μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός όταν υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο γήπεδό του ενώ τόνισε πως τα σημαντικά στο ματς αυτό είναι να παρουσιαστεί το «τριφύλλι» δυνατό στην άμυνα, αλλά και να λειτουργήσει καλά στην επίθεση.

Όσον αφορά τα κομμάτια που έχει ήδη βοηθήσει ο Ράφα Μπενίτεθ την ομάδα, εξήγησε ότι δεν είναι πολλά λόγω των συνεχόνων αγώνων, ωστόσο έχει ήδη αρχίσει δουλειά σε πνευματικό επίπεδο και στο διάλειμμα των εθνικών ομάδων θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει την ομάδα του περισσότερο και σε τακτικό επίπεδο.

Οι δηλώσεις του Αχμέντ Τουμπά

Προέρχεστε από μια ευρωπαϊκή νίκη πάρα πολύ σημαντική και για την ψυχολογία της ομάδας και έχετε μπροστά σας, ένα ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Θεωρείς πως θα βοηθήσει την ομάδα πάρα πολύ το τελευταίο αποτέλεσμα;

«Θεωρώ πως κάθε νίκη είναι σημαντική, καθώς είχαμε ένα δύσκολο αγώνα απέναντι στη Μάλμε. Ξέρετε όμως, μπορείς να χάσει με έναν εύκολο αντίπαλο, όπως και να κερδίσεις έναν δύσκολο. Άρα αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε, είναι να έχουμε ισορροπία προκειμένου να μπορούμε να φθάνουμε στις νίκες.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και είναι μια ομάδα που σχεδόν πάντα δημιουργεί προβλήματα στα εντός έδρας παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό».

Βάσει των όσων έχει δει, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε καλύτερα συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια για να φθάσετε στη νίκη;

«Σκέφτομαι πως πρέπει να είμαστε δυνατοί στην άμυνα, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που δημιουργεί ευκαιρίες και σκοράρει.

Από την πλευρά μας θα πρέπει να είμαστε συμπαγείς, να λειτουργήσουμε καλά στην επίθεση και νομίζω πως θα έχουμε έναν καλό αγώνα».

Αν και είναι λίγες ημέρες στην ομάδα, έχει έρθει η Ράφα Μπενίτεθ. Ένας προπονητής που έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στην καριέρα του. Σε ποιους τομείς σας έχει βοηθήσει ήδη, αν και είναι μικρό το δείγμα γραφής και που θεωρείς πως σας έχει βελτιώσει η ομάδα με αυτόν στον πάγκο;

«Η πρώτη βελτίωση αφορά στο πνευματικό επίπεδο, δεδομένου ότι δεν είχαμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να δουλέψουμε. Ας μην ξεχνάμε πως ουσιαστικά μέσα σε δέκα ημέρες, δώσαμε πέντε αγώνες.

Άρα είναι πολλοί αγώνες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θεωρώ όμως πως κατά τη διάρκεια της παύσης για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, θα έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε πολύ περισσότερο μαζί του και σε τακτικό επίπεδο, αλλά και το πνευματικό στο οποίο ήδη έχει ξεκινήσει η δουλειά».