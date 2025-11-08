Ο Παναθηναϊκός παίζει λογικά το τελευταίο του χαρτί για να μπορέσει να βρεθεί κοντά στις πρώτες θέσεις και ο ΠΑΟΚ επιθυμεί να στείλει ένα νέο μήνυμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Δύο σπουδαίες νίκες από την Ευρώπη κουβαλούν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πριν τη μεγάλη μάχη στη Λεωφόρο.

Το τριφύλλι του Ράφα Μπενίτεθ βρήκε αντίδοτο στην ήττα από τον Βόλο και με το τρίποντο στην έδρα της Μάλμε αύξησε τις πιθανότητές του για πρόκριση, αφού και οι ομάδες που θ' αντιμετωπίσει στην πορεία, πλην της Ρόμα, είναι στα μέτρα του. Ο ΠΑΟΚ μετά τη Λιλ έριξε τεσσάρα και στη Γιουνγκ Μπόις κι ασφαλώς βλέπει κι αυτός πρόκριση.

Με καλή ψυχολογία, λοιπόν, θα παραταχθούν και οι δύο ομάδες το βράδυ της Κυριακής στη Λεωφόρο. Η διαφορά βέβαια είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος και ο Παναθηναϊκός όγδοος. Ας υποθέσουμε ότι οι πράσινοι έχουν και τους τρεις βαθμούς από το εντός έδρας ματς που εκκρεμεί με τον ΟΦΗ από την πρώτη αγωνιστική. Τότε, βρίσκονται στο -8 από τον ΠΑΟΚ, στο -7 από τον Ολυμπιακό και στο -4 από την επίσης προβληματική ΑΕΚ.

Είναι προφανές ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλά περιθώρια. Ενδεχομένως, όσο νωρίς κι αν είναι, το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ν' αποτελεί και την τελευταία ευκαιρία για μία αντεπίθεση. Αρκεί, ακόμα κι αν καταφέρει να νικήσει τον Δικέφαλο, να μην υπάρξει νέο πισωγύρισμα τύπου Βόλου ή Κηφισιάς.

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα δώσει το πρώτο του ντέρμπι στην Ελλάδα με την ομάδα του να έχει καλή ψυχολογία από τη νίκη επί της Μάλμε, αλλά όχι με τις καλύτερες συνθήκες. Οι δύο βασικοί φορ Ντέσερς, Σφιντέρσκι είναι εκτός, ο ακριβοπληρωμένος Καλάμπρια, που ακόμα δεν έχει κάνει βέβαια τη διαφορά, είναι επίσης νοκ άουτ. Το ίδιο και ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος παρά το γεγονός ότι ταλαιπωρείται εδώ και χρόνια με τραυματισμούς, ο Παναθηναϊκός τον πήρε για βασικό κι όχι για να συμπληρώνει το ρόστερ. Αν ο Πορτογάλος είναι υγιής σαφώς και μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς στην ομάδα, όμως, αυτή τη στιγμή δεν είναι. Με αρκετούς παίκτες να τραβάνε το κουπί Πέμπτη - Κυριακή, τον Πελίστρι να μην είναι πλέον στο 100% και σημαντικούς απόντες, οι συνθήκες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ιδανικές.

Ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός θα ήθελε όσο τίποτα άλλο μία ακόμα νίκη σε σημαντικό αγώνα. Θα τονώσει την ψυχολογία των παικτών του ένα τρίποντο κόντρα στον ΠΑΟΚ και θα αποτελεί καύσιμο για τη συνέχεια μέχρι να γυρίσουν οι τραυματίες και μέχρι να έρθει ο Γενάρης μήπως και διορθωθεί κάθε ανορθογραφία στο ρόστερ. Αλλά τον χειμώνα αυτό είναι πολυτέλεια.

Τα τρία ντέρμπι με τους Δικεφάλους

Οπως και να έχει, το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είναι ένα από τα παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός θα παίξει τα... ρέστα του. Νικάει και πηγαίνει στο -5... Αν, επαναλαμβάνουμε, υπολογίσουμε και τους τρεις βαθμούς με ΟΦΗ (που φυσικά δεν είναι δεδομένοι). Ακόμα και η ισοπαλία θα μοιάζει καταδικαστική για κάθε σκέψη τίτλου. Ο Ολυμπιακός νωρίτερα θα παίξει με την Κηφισιά στη Νεάπολη κι αν επικρατήσει θα είναι στο +9. Στην καλύτερη, λόγω της εκκρεμότητας με ΟΦΗ. Και θα συνεχίσει να είναι στο -8 από τον ΠΑΟΚ το τριφύλλι. Αντίθετα, με ήττα το βράδυ της Κυριακής, ο Παναθηναϊκός είναι πιθανό να παίζει στην πορεία απλά για την τρίτη θέση κι αυτό δεν μπορεί να το ανεχθεί ο κόσμος του, που θα στρέψει το ενδιαφέρον του στην Ευρώπη. Για όσο υπάρχει αυτή. Θα είναι μία διέξοδος...

Μέχρι τις γιορτές, όταν θα υπάρξει και μία ακόμα διακοπή, ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει έξι αγώνες για το πρωτάθλημα. Οι τρεις είναι ντέρμπι με τους δύο Δικεφάλους! Τα άλλα δύο ματς είναι με ομάδες που μάχονται για την παραμονή. Κι ένα με τον Βόλο. Μετά τον ΠΑΟΚ υπάρχει ο Πανσερραϊκός εκτός, η ΑΕΚ εντός, η ΑΕΛ Novibet εκτός, ο Βόλος εντός και πριν τα Χριστούγεννα ξανά ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Μην σας φαίνεται περίεργο, έχει αλλάξει φέτος το σύστημα και για παράδειγμα ο αντίπαλος της πρώτης αγωνιστικής δεν είναι ο ίδιος στην πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Τα τρία ντέρμπι, λοιπόν, με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα δείξουν τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός. Κι αν για πολλούς ο τίτλος θεωρείται ουτοπία, δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι και η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League είναι σημαντική. Όσο προλαβαίνει, θα πρέπει να τη διεκδικεί.

Η νέα δήλωση τίτλου και το ζόρικο πρόγραμμα

Ο ΠΑΟΚ είναι σε τρομερή κατάσταση. Επτά σερί νίκες με 24 γκολ ενεργητικό. Δύο τεσσάρες στην Ευρώπη και δύο νίκες σε ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Μία ακόμα νίκη σε ντέρμπι, θα είναι για τους Θεσσαλονικείς μία ακόμα ξεκάθαρη δήλωση τίτλου. Έχουν περάσει επιβλητικά από την έδρα της ΑΕΚ, λύγισαν με ανατροπή τον Ολυμπιακό κι αν πάρουν και δεύτερο μεγάλο ματς εκτός έδρας, σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, δεν είναι ότι θα παραμείνουν απλά στην κορυφή.

Θα αρχίσουν να προκαλούν ακόμα περισσότερη ανησυχία στους αντιπάλους τους. Θα τους αγχώνουν, αφού θα κυνηγούν. Με τρίποντο στη Λεωφόρο, η αυτοποίθηση των παικτών του Λουτσέσκου θα απογειωθεί. Σε βαθμό που μπορεί να δώσει τεράστια ώθηση, παρά το δύσκολο πρόγραμμα.

Οι νίκες, άλλωστε, φέρνουν πάντα και συσπείρωση του κόσμου και απομακρύνουν κάθε ίχνος εσωστρέφειας. Κι απ' αυτή είχε μπόλικη ο ΠΑΟΚ (όχι ότι έχει εξαλειφθεί) μέχρι και το ματς στον Ολυμπιακό. Όταν λέμε εσωστρέφεια στον ΠΑΟΚ, βέβαια, δεν εννοούμε τα αποδυτήρια, όπου εκεί Λουτσέσκου και παίκτες δείχνουν μία γροθιά. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει αήττητος έχοντας βγάλει εκτός ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ μετά τη Λεωφόρο έχει την επικίνδυνη φέτος Κηφισιά εντός, εκτός τον εντυπωσιακό Λεβαδειακό, εκεί όπου ηττήθηκε 4-1 στο Κύπελλο, τοπικό ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα, έξοδο στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ο οποίος παραδοσιακά τον ζορίζει κι όπως αναφέραμε νωρίτερα, νέο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο σπίτι του. Μέσα σε όλα αυτά προσθέστε κι ένα ντέρμπι εκτός με τον Άρη στο Κύπελλο, εκεί όπου μοιάζει απίθανο να μπει στην τετράδα ο Δικέφαλος. Τέσσερα ντέρμπι δηλαδή με Παναθηναϊκό και Άρη, χωρίς να στεκόμαστε στα πάντα δύσκολα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει μάθει πολύ καλά με τον Λουτσέσκου ότι οι νίκες τρέφουν τον οργανισμό και στα δύσκολα βγάζει χαρακτήρα.

Το σίγουρο είναι ότι ο νικητής θα πάρει ώθηση. Κανείς δεν θέλει να σκέφτεται την ήττα, αλλά είναι επίσης σίγουρο ότι ο πιο πληγωμένος σε περίπτωση που χάσει, θα είναι ο Παναθηναϊκός. Η «αιμορραγία» εντός συνόρων θα συνεχιστεί, ενώ για τον ΠΑΟΚ θα είναι ένα χτύπημα, αλλά δεν θα έχει χαθεί κι ο κόσμος. Σε κάθε περίπτωση, η μονομαχία του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και φυσικά του Μπενίτεθ με τον Λουτσέσκου, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες.



