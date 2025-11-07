Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν σ’ ένα ακόμη αγώνα ο πολυτιμότερος παίκτης του ΠΑΟΚ, με εντυπωσιακά νούμερα να καταγράφονται στην προσωπική καρτέλα του.

Παρατηρώντας προσεκτικά τον Γιάννη Κωνσταντέλια να χορεύει στο πράσινο χαλί της Τούμπας δεν μπορείς παρά να πεις στον εαυτό σου πόσο ευλογημένος είσαι που ζεις στην εποχή του.

Ο 22χρονος Έλληνας διεθνής από τον Βόλο κατέγραψε την 42η συμμετοχή με την «ασπρόμαυρη» φανέλα στην Ευρώπη στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Γιουνγκ Μπόις, όπου κατά πολλούς ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου.

Το «χρυσό» αγόρι του ΠΑΟΚ ήταν «απ’ άλλον πλανήτη» για έναν ακόμη αγώνα κάτι που το φανερώνουν και τα νούμερα του:

Ο Κωνσταντέλιας vs. Γιουνγκ Μπόις:

1 γκολ

3 πάσες κλειδιά

1 δημιουργός μεγάλης ευκαιρίας

6/9 ντρίμπλες

2/3 μεγάλες μπαλιές

85% ακρίβεια στις πάσες

2 κερδισμένα φάουλ

3/3 τάκλιν

6 επανακτήσεις μπάλας

10/14 κερδισμένες μονομαχίας

βαθμολογία: 9,5/10.

Ο «Ντέλιας» είναι στα καλύτερα του επιβεβαιώνοντας στο χορτάρι όλα όσα είπε για εκείνον ο Ραζβάν Λουτσέσκου το περασμένο καλοκαίρι στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Gazzetta για τον νεαρό σταρ του «Δικεφάλου».

«Όταν ξεκινήσαμε την προετοιμασία, είδα έναν πιο ώριμο παίκτη. Το παιχνίδι του έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Το παιχνίδι του είναι σχεδόν τέλειο. H προσπάθεια που κάνει στις προπονήσεις, στους αγώνες, παίζει πιο πολύ για την ομάδα και η συμπεριφορά του εντός και εκτός γηπέδου είναι τέλεια.

Είχαμε κάποιες συζητήσεις – όχι πολλές, αλλά ουσιαστικές. Είμαι σίγουρος πως πλέον δεν υπάρχει καμία υπόθεση. Δεν υπάρχει πιο όμορφο για εκείνον να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι αγαπητός από τον κόσμο. Όταν το βιώνεις αυτό και το αντιλαμβάνεσαι πραγματικά, τότε είσαι έτοιμος να "πεθάνεις" στο γήπεδο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά – να μπορείς να ανταποδώσεις την αγάπη του κόσμου. Κερδίζοντας και παίζοντας για τον κόσμο τους κάνεις χαρούμενους. Πότε χαίρεται ο κόσμος; Όταν κερδίζεις και όταν προσπαθείς και παίζεις για τη νίκη», είχε πει ο Ρουμάνος προπονητής.

Η συνολική εικόνα του «Ντέλια» στο UEFA Europa League 25/26:

4 αγώνες

2 γκολ

1 κερδισμένο πέναλτι

4 πάσες κλειδιά

1 δημιουργός μεγάλης ευκαιρίας

15/24 ντρίμπλες

5 τάκλιν