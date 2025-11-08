Προφυλάσσεται ο Μακέντα και μένει εκτός αποστολής του Αστέρα Τρίπολης για το ματς με τον Άρη, ενώ επίσης δεν υπολογίζονται οι Μούμο και Φερνάντεθ.

Ο Αστέρας Τρίπολης μετά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει την Κυριακή τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με τους Αρκάδες να μην έχουν διαθέσιμο τον Μακέντα.

Ο Ιταλός επιθετικός λόγω κάποιων μικροενοχλήσεων που ένιωσε έμεινε εκτός αποστολής για να προφυλαχθεί. Επίσης δεν είναι διαθέσιμος ο Μούμο, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον προσαγωγό, ενώ ο Φερνάντεθ είναι τιμωρημένος.

Η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Αγγελίδης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Τσίκο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Όκο, Κέτου, Χαραλαμπόγλου.