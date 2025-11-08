Ο Χάνα είναι η μοναδική απουσία για τον τεχνικό του Λεβαδειακού, Νίκο Παπαδόπουλο ενόψει Πανσερραϊκού.

Ο Λεβαδειακός θέλει να δώσει συνέχεια στις εντυπωσιακές φετινές του εμφανίσεις φιλοξενώντας την Κυριακή (9/11, 17:00) τον Πανσερραϊκό.

Οι Βοιωτοί είναι σχεδόν πλήρεις καθώς το μοναδικό πρόβλημα είναι ο Χάνα που παραμένει εκτός.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Γιούριτς, Λαγιούς, Πεντρόσο, Συμελίδης, Βέρμπιτς και Παλάσιος.