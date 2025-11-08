Η ΑΕΚ «καίγεται» για νίκη στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ. Περίπου τέσσερις με πέντε αλλαγές αναμένεται να έχει το αρχικό σχήμα του Μάρκο Νίκολιτς που δεν θα είναι στον πάγκο.

Η αντίδραση που έψαχνε η ΑΕΚ στην τελευταία τριάδα αγώνων πριν τη διακοπή δεν ήρθε επί της ουσίας καθώς μετά την επικράτηση επί του Παναιτωλικού στις καθυστερήσεις, ακολούθησε η μεγάλη γκέλα με τη Σάμροκ Ρόβερς για την Ευρώπη. Το πρόβλημα της ΑΕΚ στο τελευταίο τρίτο παραμένει, με την Ένωση να πηγαίνει στο Ηράκλειο για να αντιμετωπίσει την Κυριακή (9/11, 17:30) τον ΟΦΗ και να «καίγεται» για το διπλό. Πρώτον για να ηρεμήσει και να μην δυσκολέψει κι άλλο τη ζωή της μέσα στο διάστημα των Εθνικών ομάδων που έρχεται και δεύτερον μήπως και καταφέρει και εκμεταλλευτεί απώλειες βαθμών αν και εφόσον προκύψουν.

Οι κιτρινόμαυροι γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν πρόκειται για ένα εύκολο παιχνίδι παρά το γεγονός ότι ο ΟΦΗ είναι χαμηλά στη βαθμολογία καθώς ο αντίπαλος της Ένωσης προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή με νέο προπονητή έχοντας πίεση για αποτελέσματα. Το μεγάλο ζητούμενο για την ΑΕΚ είναι να βελτιώσει την εικόνα της συνολικά και φυσικά να βρει αποτελεσματικότητα, κάτι που παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.

Τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς για την ενδεκάδα στο Ηράκλειο

Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα βρίσκεται στον κιτρινόμαυρο πάγκο στο ματς του Παγκρήτιου καθώς συμπλήρωσε τρεις κίτρινες. Δεν είναι ο μόνος τιμωρημένος για την ΑΕΚ, η οποία δήλωσε τους Ρότα και Βίντα να εκτίσουν τις κάρτες που επίσης συμπλήρωσαν, με τους Ζίνι και Ελίασον να παραμένουν εκτός όπως είναι γνωστό. Ο Νίκολιτς αναμένεται να έχει γύρω στις πέντε αλλαγές στο αρχικό του σχήμα σε σύγκριση με την ενδεκάδα που επέλεξε στο μεσοβδόμαδο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Στο δεξί άκρο της άμυνας μια αλλαγή είναι αναγκαστική καθώς τη θέση του τιμωρημένου Ρότα που παίζει ακατάπαυστα πρόκειται να καλύψει ο Γκατσίνοβιτς, ενώ αριστερά πιθανότατα θα επανέλθει ο Πένραϊς, με τους Ρέλβας και Μουκουντί να διατηρούνται ως δίδυμο στους στόπερ και τον Στρακόσα στην εστία. Ο Μάριν με τον Πινέδα πρόκειται να ξεκινήσουν ξανά στον άξονα, έχοντας τον Ζοάο Μάριο λογικά μπροστά τους. Ο Καλοσκάμης αναμένεται να επανέλθει στην ενδεκάδα στο δεξί «φτερό», όπως και ο Κοϊτά αριστερά, ενώ στην κορυφή της επίθεσης το προβάδισμα για να ξεκινήσει το έχει ο Γιόβιτς, αν και έχει δοκιμαστεί και ο Πιερό.