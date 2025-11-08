Ο Μαρτίνες εξέτισε και επιστρέφει για τον Βόλο ενόψει της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Εκτός ο τιμωρημένος Χέρμανσον.

Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο Μαρτίνες εξέτισε και επιστρέφει για τους κυανέρυθρους. Ο Χέρμανσον απουσιάζει καθώς είναι τιμωρημένος, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Θαρθάνα.

Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τασιούρας, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Μαρτίνες, Πίντσι, Τζόκα, Ασεχνούν, Λάμπρου, Μακνί, Χάμουλιτς.