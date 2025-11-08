Βόλος: Επιστροφή Μαρτίνες για το ματς με τον Ατρόμητο
Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο Μαρτίνες εξέτισε και επιστρέφει για τους κυανέρυθρους. Ο Χέρμανσον απουσιάζει καθώς είναι τιμωρημένος, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Θαρθάνα.
Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τασιούρας, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Μαρτίνες, Πίντσι, Τζόκα, Ασεχνούν, Λάμπρου, Μακνί, Χάμουλιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.