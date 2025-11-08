ΟΦΗ: Εκτός αποστολής για το ματς με ΑΕΚ οι Σαλσέδο και Λέουις λόγω πειθαρχικού παραπτώματος
Γνωστή έγινε η αποστολή που θα έχει στη διάθεση του ο Χρήστος Κόντης ενόψει του αγώνα του ΟΦΗ κόντρα στην ΑΕΚ, στην οποία απουσιάζει τόσο ο Νους λόγω τιμωρίας όσο και οι Γκονθάλεθ, Καλαφάτης, Καινουργιάκης, Κοντεκάς, Κουτσουπιάς και Χνάρης λόγω τραυματισμού.
Ωστόσο, εκτός έμειναν και οι Σαλσέδο και Λέουις οι οποίοι υπέπεσαν σε πειθαρχικό παράπτωμα και έτσι δεν θα δώσουν το παρών στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Από την άλλη, επέστρεψε ο Χατζηθεοδωρίδης στις επιλογές του Έλληνα προπονητή.
Αναλυτικά η αποστολή: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Λαγουδάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κριζμάνιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαϊνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ζανελάτο, Ρακόνιατς, Σιτμαλίδης.
