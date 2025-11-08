Πρώτος και αήττητος ο Παναθηναϊκός στην Κ17, κέρδισε με 1-0 στην έδρα του Ολυμπιακού

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε επί του Ολυμπιακού στην έδρα του στο μεταξύ τους ντέρμπι για το πρωτάθλημα Κ17 της Superleague χάρη σε γκολ του συνήθη υπόπτου Φώτη κι έτσι διατήρησε το αήττητο σερί του, αλλά και την θέση του στην κορυφή.

Ένα μεγάλο διπλό πέτυχε σήμερα ο Παναθηναϊκός, αφού κέρδισε με 1-0 εκτός έδρας τον «αιώνιο» αντίπαλό του, Ολυμπιακό για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κ17 της Stoiximan Superleague και συνέχισε έτσι να βρίσκεται μόνος πρώτος έχοντας επτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Το παιχνίδι ήταν αρκετά μοιρασμένο στο πρώτο μέρος χωρίς πολλές φάσες, αλλά με αρκετές δυνατές μονομαχίες και ένταση. Οι πιο καλές στιγμές στο πρώτο μέρος ανήκαν στους «πρασίνους». Στο 14' ο Φώτης πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, αλλά το σουτ απέκρουσε ο Μπράνης ενώ στην τελευταία καλή φάση ο Μπίνιαρης έβγαλε ωραία μπαλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Καλμπουρτζή, που έγινε κάτοχος της μπάλας, έκανε το γύρισμα, αλλά ο Νεμπής πλάσαρε άουτ από καλή θέση.

Στο δεύτερο μέρος οι «πράσινοι» ευτύχησαν να βρουν ένα γκολ, που έμελλε να είναι κι εκείνο που θα κρίνει την αναμέτρηση. Ο Νεμπής πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, πήγε στην ατομική ενέργεια, γύρισε την μπάλα στο πέναλτι και ο Φώτης τελείωσε ψύχραιμη την φάση συνεχίζοντας να σκοράρει κατά ριπάς την φετινή σεζόν.

Ο Ολυμπιακός πίεσε για να φτάσει στην ισοφάριση, όμως δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα το 1-0 να παραμείνει ως το τέλος και το «τριφύλλι» να πάρει μία σπουδαία νίκη και να φτάσει στο 7/7.

Να σημειωθεί πως ο σκόρερ των «πρασίνων», Παναγιώτης Φώτης έχει ήδη σκοράρει φέτος οκτώ γκολ στο πρωτάθλημα των Κ17 ενώ έχει κάνει και μία συμμετοχή με την Κ19 του «τριφυλλιού», όπου σκόραρε κι εκεί.

Ενδεκάδες:

Ολυμπιακός: Μπράνης, Σιώζου, Τσαλαπατανάκης, Μάρας, Γούσιος, Δημόπουλος, Παναγόπουλος, Μωϋσιάδης, Λαζαρίδης, Σεφερλής, Χρηστίδης

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής, Κουμουκέλης, Λάβδας (82’ Σέμος), Τσίγκας, Μπινιάρης, Κρητικός (82’ Μανγκανιέλο), Πετούσης (70’ Κάρο), Φώτης (70’ Δελήμπεης), Νταμπίζας (55’ Καραγκούνης), Νεμπής