Ο Παναθηναϊκός βελτιώνει το ranking του και φτιάχνει τα καλοκαίρια του

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την καλή δουλειά που ξεκίνησε από πέρυσι στην Ευρώπη έχοντας ως σκοπό να βελτιώσει κι άλλο το ranking του για να διευκολύνει τα καλοκαίρια του και να επιστρέψει σιγά σιγά εκεί που ανήκει.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Μάλμε κι έκανε την δεύτερη ευρωπαϊκή του νίκη στο League Stage του Europa League στην τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η νίκη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να φέρει τους «πρασίνους» στην 88η θέση του UEFA Club Ranking, αφού προσπέρασαν την Μπασακσεχίρ κι έφτασαν τις Νις και Σέριφ Τίρασπολ, που έχουν από 20.000 βαθμούς.

Μπορεί η θέση αυτή να μην σημαίνει κάτι για το «τριφύλλι» που είχε συνηθίσει να βρίσκεται πολύ ψηλότερα στο παρελθόν, ωστόσο δεν παύει να δείχνει την τεράστια πρόοδο που έχει υπάρξει την τελευταία διετία.

Η «ευλογία» του Conference League

Ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολα τα πρώτα χρόνια της επιστροφής του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τις οποίες έλειψε για μία ολόκληρη τετραετία (2018-2019 με 2021-2022) με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο να μπαίνει με τον συντελεστή της χώρας στις πρώτες κληρώσεις.

Την πρώτη φορά αυτό τον έριξε στον δρόμο της Σλάβια Πράγας με αποτέλεσμα να αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στην επανεμφάνιση του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την σεζόν 2022-2023.

Την επόμενη χρονιά ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του διαδρομή από τα προκριματικά του Champions League. Απέκλεισε την Ντνίπρο στον δεύτερο προκριματικό, πέτυχε έναν «άθλο» κόντρα στην Μαρσέιγ στον τρίτο, όμως στα Play Offs δεν τα κατάφερε κόντρα στην Μπράγκα κι έτσι η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση παρέμεινε ένα όνειρο προς στιγμήν.

Ως αποτέλεσμα αυτού όμως εξασφάλισε την παρουσία του στους ομίλους του Europa League, όμως εκεί τα βρήκε σκούρα απέναντι στις Βιγιαρεάλ, Μακάμπι Χάιφα και Ρεν τελειώνοντας τελευταίος στον όμιλο έχοντας μόλις μία νίκη (εντός με την Βιγιαρεάλ με 2-0) και μία ισοπαλία (εκτός με την Μακάμπι Χάιφα με 0-0).

Τα πρώτα μεγάλα βήματα έγιναν την σεζόν 2024-2025. Το «τριφύλλι» ξεκίνησε από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League ξεπερνώντας το εμπόδιο της Μπότεφ, όμως αποκλείστηκε στον επόμενο γύρο στα πέναλτι από τον Άγιαξ.

Πήγε έτσι στα Play Offs του Conference League κι εκεί πέτυχε ακόμα μία σπουδαία πρόκριση κόντρα στην Λανς, αφού κέρδισε 2-0 στο ΟΑΚΑ και πέρασε παρ' ότι είχε χάσει με 2-1 στο πρώτο ματς στην Γαλλία.

Βρέθηκε έτσι για πρώτη φορά στο League Stage του Conference League και εκμεταλλεύτηκε πλήρως την ευκαιρία που του δόθηκε με την παρουσία του στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που έχει την χαμηλότερη δυναμική από τις τρεις προκειμένου να μαζέψει βαθμούς.

Τρεις νίκες (με Ντινάμο Μίνσκ, Νιού Σεντς και Ελσίνκι), μία ισοπαλία (με Μπόρατς) και δύο ήττες (Τσέλσι και Τζουργκάρντεν) ήταν ο απολογισμός του, που ήταν αρκετός για να βρεθεί στην πρώτη 24αδα, που έδινε ένα εισιτήριο για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Στον ενδιάμεσο γύρο απέκλεισε την Βίκινγκουρ με μία ήττα και μία νίκη ενώ στους «16» αποκλείστηκε από την Φιορεντίνα, κάνοντας μία νίκη στο πρώτο ματς.

Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα εκείνος να συγκεντρώσει 11.000 βαθμούς. Επίδοση που την πενταετία αυτή έχουν ξεπεράσει από δύο φορές μόνο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ενώ είναι μεγαλύτερη από τον σύνολο των βαθμών που διαθέτει η ΑΕΚ την τελευταία πενταετία συνολικά (9.500).

Η φετινή πορεία που έχει ακόμη να δώσει και το τελευταίο μηδέν

Την τρέχουσα σεζόν ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε και πάλι από τα προκριματικά του Champions League, όμως, παρά τα καλά παιχνίδια που έκανε κόντρα στην Ρέιντζερς, αποκλείστηκε (2-0, 1-1).

Πήγε, λοιπόν, στα προκριματικά του Europa League, συγκεκριμένα στον τρίτο γύρο, όπου κατάφερε να πάρει μία τεράστια πρόκριση στα πέναλτι κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία (0-0, 0-0, 3-4 πεν.).

Στα Play Offs λύγισε την Σαμσουνσπόρ (2-1, 0-0) κι έτσι πέρασε στην League Phase του Europa League.

Ξεκίνησε με μία εντυπωσιακή νίκη στην έδρα της Γιούνγκ Μπόις με 4-1, έχασε μέσα στην έδρα του από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς με 2-1 και σε κείνη της Φέγενορντ με 3-1 ενώ στον τελευταίο αγώνα πέρασε από την έδρα της Μάλμε με 1-0 φτάνοντας τους έξι βαθμούς.

Μπροστά του έχει ακόμα τέσσερα ματς. Με Στουρμ Γκρατς εντός (27/11), με Βικτόρια Πλζεν εντός (11/12), με Φερεντσβάρος εκτός (22/01) και με Ρόμα έντός (29/01).

Μπορεί το επίπεδο δυσκολίας στο Europa να είναι μεγαλύτερο από το Conference, ωστόσο αντισταθμίζεται από το γεγονός πως υπάρχουν δύο παραπάνω παιχνίδια.

Μέχρι στιγμής φέτος ο Παναθηναϊκός έχει συγκεντρώσει 4.000 βαθμούς, διανύει δηλαδή την δεύτερη καλύτερη χρονιά του την πενταετία αυτή. Κι έχει ακόμα μπροστά του τουλάχιστον τέσσερα παιχνίδια ενώ με τις πιθανότητες που του αναλογούν τώρα δείχνει πως δύσκολα δεν θα βρίσκεται στην πρώτη 24αδα, κάτι που σημαίνει πως θα έχει άλλα δύο ακόμη. Σύνολο έξι επιπλέον παιχνίδια.

Οι «πράσινοι» έχουν, λοιπόν, πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Αυτά τα βήματα μπορεί να φαντάζουν μικρά και όντως να είναι, ωστόσο η εικόνα του ranking τους τώρα σε σχέση με το φινάλε της σεζόν 2022-2023 είναι η μέρα με τη νύχτα.

Τότε το «τριφύλλι» δεν βρισκόταν ούτε μέσα στην πρώτη 200αδα των ομάδων της UEFA και μέσα σε δύο χρόνια και κάτι έχει καταφέρει να πέσει από την 100αδα και να ανεβαίνει συνεχώς, σιγά σιγά, αλλά σταθερά.

Μάλιστα, του χρόνου, που θα μπει η νέα πενταετία, ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να διώξει και την τελευταία του μηδενική σεζόν από το σύνολό του.

Κάπως έτσι μπορεί κανείς να καταλάβει πως οι «πράσινοι» έχουν και φέτος μία ακόμα ευκαιρία να μαζέψουν κι άλλους βαθμούς στο σακούλι τους, να ανέβουν στο ranking και να φτιάξουν τα επόμενα καλοκαίρια τους, έχοντας πιο εύκολες κληρώσεις, κάτι που δεν έχει συμβεί τα χρόνια αυτά που προσπαθούσαν να διορθώσουν τα κακώς κείμενα της βαθμολογίας τους, που δημιουργήθηκαν από την πολυετή απουσία τους.