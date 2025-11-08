Παναιτωλικός - ΑΕΛ: Που θα δείτε το ματς που ανοίγει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Δείτε την ώρα και το κανάλι της μετάδοσης του αγώνα του Παναιτωλικού με την ΑΕΛ για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Το απόγευμα του Σαββάτου (08/11-17:00) ξεκινάει η 10η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με το σημερινό «μενού» να έχει μονάχα ένα παιχνίδι. Ο Παναιτωλικός υποδέχεται την ΑΕΛ στο Αγρίνιο με στόχο να πετύχει τη νίκη και να αποσπαστεί έτι περισσότερο από τις τελευταίες θέσεις ενώ οι Θεσσαλοί θέλουν να φύγουν από την Αιτωλοακαρνανία έχοντας στις βαλίτσες ένα θετικό αποτέλεσμα για να βάλουν ακόμα περισσότερους βαθμούς στο σακούλι τους.

Ο Γιάννης Αναστασίου είδε τον Μανρίκε να τίθεται στην διάθεσή του για το ματς αυτό, αφού εξέτισε την ποινή του ενώ εκτός έμειναν οι Αποστολόπουλος και Μλάντεν. Από την δική του πλευρά ο Στέλιος Μαλεζάς θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Σαγάλ και Δεληγιαννίδη, που ταλαιπωρούνται από θλάσεις ενώ εκτός έμειναν και οι Αντράντα και Ηλιάδης.

Τα υπόλοιπα έξι παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την Κυριακή (09/11) σ' έναν πραγματικό... μαραθώνιο με τα ματς να ξεκινούν στις 15:00 και να τελειώνουν στις 23:00, ένα οκτάωρο γεμάτο μπάλα.